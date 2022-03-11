Чеферин: «Решения УЕФА? Политика – это часть жизни»

Президент УЕФА Александер Чеферин намекнул, что политика имеет влияние на решения организации. Она часть жизни, считает словенец.
«Решения УЕФА? Политики на нас не влияют, но политика – это часть жизни. Мы можем на нее влиять, потому что нас многие поддерживают», – сказал Чеферин.
- УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков.
- Он также разорвал спонсорское соглашение с «Газпромом».
- УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
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Источник: Corriere della Sera