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Чеферин: «Решения УЕФА? Политика – это часть жизни»

Президент УЕФА Александер Чеферин намекнул, что политика имеет влияние на решения организации. Она часть жизни, считает словенец.

«Решения УЕФА? Политики на нас не влияют, но политика – это часть жизни. Мы можем на нее влиять, потому что нас многие поддерживают», – сказал Чеферин.

  • УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков.
  • Он также разорвал спонсорское соглашение с «Газпромом».
  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: Corriere della Sera

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Комментарии2
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    Рейтинг: +566

    Mityai90 18 минут назад

    Так дети, открываем тетрадочки и достаем двойные стандартики.

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    Рейтинг: +9524

    "supermax" 21 минуту назад

    Обоссать его

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