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Чеферин: «Решения УЕФА? Политика – это часть жизни»

11 марта 2022, 19:10
15

Президент УЕФА Александер Чеферин намекнул, что политика имеет влияние на решения организации. Она часть жизни, считает словенец.

«Решения УЕФА? Политики на нас не влияют, но политика – это часть жизни. Мы можем на нее влиять, потому что нас многие поддерживают», – сказал Чеферин.

  • УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков.
  • Он также разорвал спонсорское соглашение с «Газпромом».
  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: Corriere della Sera
Россия. Премьер-лига Европа Чеферин Александер
Комментарии (15)
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"supermax"
1647016697
Обоссать его
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Mityai90
1647016896
Так дети, открываем тетрадочки и достаем двойные стандартики.
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nemolod
1647018551
Исповедь содержанки!
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Gek Dement
1647019059
Надеюсь Суперлига уже в скором времени пройдётся маршем по УЕФА и Чеферину с их тройными стандартами и лицемерием.
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Nikita Suarez
1647020509
А как же спорт вне политики? *удаки конченные!
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m40
1647022561
Не оправдываю войну. Но сейчас ,,цивилизованный,, западный мир демонстрирует свое настоящее лицо - бандиты с большой дороги. Отстранение клубов и разрешение легионерам разрывать контракты в одностороннем порядке это настоящий грабеж. Ведь клубы за игроков платили реальные деньги. Никакой демократии и политкорректности...А этих абрамовичей не жаль. В свое время неплохо нажились на наследии совка, богатство накопили на ьезбедную старость, перевезли его туда, а в ответ такая подлянка.
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житель СПб
1647023478
Чтобы так открыто, цинично заявлять о полном забвении главных спортивных принципов?! Это основание для санкций в отношении УЕФА и лично ее президента. Понятно, что их сообщество на это не пойдет - но он теперь "нерукопожатный".
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CSKA471
1647024493
Позор
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777+
1647025739
Чеферин - проститут! А проституция - это тоже часть жизни!!!!
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BRO_football
1647025983
Сказал, как в лужу пёрнул! Политики на нас не влияют, но политика часть жизни. То есть вроде бы и не влияют, но всё равно влияют. Спасибо, что хотя бы в 2018 году разрешили ЧМ провести. А то ведь так же могли и пинком под зад изо всех турниров выгнать, просто потому что так захотели европейские политики.
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