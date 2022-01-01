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Хави – о 0:0 с «Галатасараем»: «Результат хорошим не назовешь, но мы ничего не потеряли»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Галатасараем» (0:0).

«Учитывая то, что мы играли дома, этот результат хорошим не назовешь. Во втором тайме мы выглядели немного получше, но, когда сбавляешь в интенсивности, разница в классе команд нивелируется.

Вчера я говорил, что в Лиге Европы все соперники – достойные. Это сложный, высококлассный турнир, так что мы должны проявлять терпение в своей работе. А положение осталось равным: этим результатом мы не вывели себя в выигрышную позицию, но и ничего не потеряли.

Отправляемся в Стамбул, чтобы, как в Неаполе, победить и пройти дальше», – сказал Хави.

  • «Барселона» не проигрывает 9 матчей подряд.
  • Команда не забила впервые в 2022 году.
  • Ответный матч пройдет 17 марта в Стамбуле.

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Источник: сайт УЕФА

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