Великобритания разрешит продажу «Челси» при условии, что Абрамович не получит деньги

Правительство Великобритании не хочет, чтобы владелец «Челси» Роман Абрамович получил деньги за продажу клуба.
Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении российского бизнесмена, а его активы были заморожены. Из-за санкций «Челси» запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками, а также продавать билеты на матчи.
По информации BBC, Великобритания готова рассмотреть возможность выдачи лицензии на продажу клуба, но при условии, что Абрамович не получит вырученные деньги.
- Абрамович хотел продать клуб за 3 миллиарда фунтов.
- Он владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
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Источник: BBC