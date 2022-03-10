Великобритания разрешит продажу «Челси» при условии, что Абрамович не получит деньги

Правительство Великобритании не хочет, чтобы владелец «Челси» Роман Абрамович получил деньги за продажу клуба.

Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении российского бизнесмена, а его активы были заморожены. Из-за санкций «Челси» запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками, а также продавать билеты на матчи.

По информации BBC, Великобритания готова рассмотреть возможность выдачи лицензии на продажу клуба, но при условии, что Абрамович не получит вырученные деньги.

Абрамович хотел продать клуб за 3 миллиарда фунтов.

Он владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?