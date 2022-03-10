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  • Великобритания разрешит продажу «Челси» при условии, что Абрамович не получит деньги

Великобритания разрешит продажу «Челси» при условии, что Абрамович не получит деньги

10 марта 2022, 15:21
33

Правительство Великобритании не хочет, чтобы владелец «Челси» Роман Абрамович получил деньги за продажу клуба.

Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении российского бизнесмена, а его активы были заморожены. Из-за санкций «Челси» запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками, а также продавать билеты на матчи.

По информации BBC, Великобритания готова рассмотреть возможность выдачи лицензии на продажу клуба, но при условии, что Абрамович не получит вырученные деньги.

  • Абрамович хотел продать клуб за 3 миллиарда фунтов.
  • Он владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (33)
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TOMSON
1646917404
Это одна из самых офигевших позиций про которую я слышал.
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порт
1646917461
Ну тогда пусть подарит Челси Федуну.
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pele1981
1646917511
Теперь Абрашка может не платить футболистам зарплату)))
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slavа0508
1646918682
Вот она и демократия и соблюдения законов ,,,
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semm
1646919458
Вот вам Англия, хуже африканского племени людоедов :-))) повезло всем кто сбежал на Запад от Путина - их будет сейчас е.ать западный член :-)))
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Dominator777
1646921571
С Западом, а тем более с англо-саксами, ни о чем нельзя договариваться. Это они в давние времена якобы были джентльменами, а на самом деле они и в те времена и, в настоящее время как были грязным и вонючим быдлом ( имеется опыт шестимесячного проживания с англичанами в здании общежития), так им и остались. Поэтому это сообщение в отношении продажи Абрамовичем "Челси" ничуть не удивило.
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шахта Заполярная
1646921917
Так продай за один рубль какому нибудь турку или шейху. Все равно денег то не получишь и эти пираты тоже не получат
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житель СПб
1646922811
Чудесные ребята! И они даже не собираются как то объяснять свое решение! Я граблю просто потому, что так хочу. Урок всем, кто туда приехал с награбленным из России.
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oyabun
1646925309
Урок нашим олигархам, держащим деньги на Западе. Да пусть хоть у всех заберут - они это заслужили!
Ответить
Hektor 84
1646933144
Не куй покупать европейские клубы
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