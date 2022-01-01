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Великобритания разрешит продажу «Челси» при условии, что Абрамович не получит деньги

Правительство Великобритании не хочет, чтобы владелец «Челси» Роман Абрамович получил деньги за продажу клуба.

Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении российского бизнесмена, а его активы были заморожены. Из-за санкций «Челси» запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками, а также продавать билеты на матчи.

По информации BBC, Великобритания готова рассмотреть возможность выдачи лицензии на продажу клуба, но при условии, что Абрамович не получит вырученные деньги.

  • Абрамович хотел продать клуб за 3 миллиарда фунтов.
  • Он владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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Источник: BBC

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Комментарии20
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    Рейтинг: +3842

    Oldtrafford83 5 минут назад

    Видимо у правительства Британии появился новый дилер))

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    Рейтинг: +14640

    житель СПб 5 минут назад

    Чудесные ребята! И они даже не собираются как то объяснять свое решение! Я граблю просто потому, что так хочу. Урок всем, кто туда приехал с награбленным из России.

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    Рейтинг: +19

    шахта Заполярная 20 минут назад

    Так продай за один рубль какому нибудь турку или шейху. Все равно денег то не получишь и эти пираты тоже не получат

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    Рейтинг: +13476

    Dominator777 25 минут назад

    С Западом, а тем более с англо-саксами, ни о чем нельзя договариваться. Это они в давние времена якобы были джентльменами, а на самом деле они и в те времена и, в настоящее время как были грязным и вонючим быдлом ( имеется опыт шестимесячного проживания с англичанами в здании общежития), так им и остались. Поэтому это сообщение в отношении продажи Абрамовичем "Челси" ничуть не удивило.

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    Рейтинг: +420

    Конопляных дел мастер 51 минуту назад

    Сомалийские пираты нервно курят в сторонке от английского рэкета.

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    Рейтинг: +28686

    silver29 58 минут назад

    Получается грабь награбленное

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    Рейтинг: +4143

    neveldomha 1 час назад

    Бриташки воистину какашки.

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    Рейтинг: +507

    semm 1 час назад

    Вот вам Англия, хуже африканского племени людоедов :-))) повезло всем кто сбежал на Запад от Путина - их будет сейчас е.ать западный член :-)))

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    Рейтинг: +25509

    slavutiq70 1 час назад

    Вот она и демократия и соблюдения законов ,,,

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    Рейтинг: +528

    pele1981 1 час назад

    Теперь Абрашка может не платить футболистам зарплату)))

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