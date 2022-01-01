Смородская: «Абрамович купит российский клуб? Это невозможно! Был Галицкий, но его счета арестовали»

путин знал о сегодняшней ситуации за долго до нее, в связи с этим, все гос активы практически вернули на родину, поэтому пострадали в основном частные олигархи, хотя путин их предупреждал за долго до того...
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможной покупке российского клуба владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.
«Стоит ли Абрамовичу покупать российский клуб? Это невозможно! Галицкий был на российском рынке, но все его счета арестовали», – сказала Смородская.
- Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.
- Он хотел продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов.
- Он владеет клубом с 2003 года.
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Экс-владелец «Кристал Пэлас»: «Абрамович – одно из худших явлений английского футбола. Пока-пока, скатертью дорога»
Экс-агент Абрамов: «Надо настоять, чтоб Россия сыграла с Польшей на «ВТБ Арене». Мы им там вставим»
АПЛ будет терять 6 миллионов в год из-за прекращения трансляций в России (Sky Sports)