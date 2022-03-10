Смородская: «Абрамович купит российский клуб? Это невозможно! Был Галицкий, но его счета арестовали»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможной покупке российского клуба владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

«Стоит ли Абрамовичу покупать российский клуб? Это невозможно! Галицкий был на российском рынке, но все его счета арестовали», – сказала Смородская.

Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.

Он хотел продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов.

Он владеет клубом с 2003 года.

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