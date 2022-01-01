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Смородская: «Абрамович купит российский клуб? Это невозможно! Был Галицкий, но его счета арестовали»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможной покупке российского клуба владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

«Стоит ли Абрамовичу покупать российский клуб? Это невозможно! Галицкий был на российском рынке, но все его счета арестовали», – сказала Смородская.

  • Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.
  • Он хотел продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов.
  • Он владеет клубом с 2003 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 14:12
Комментарии1
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    Рейтинг: +892

    mama1991 22 минуты назад

    путин знал о сегодняшней ситуации за долго до нее, в связи с этим, все гос активы практически вернули на родину, поэтому пострадали в основном частные олигархи, хотя путин их предупреждал за долго до того...

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