Абрамович может вложить деньги в клуб из России

Пусть вкладывает в детский спорт. Тоже млять проснулся птенец.
Роман Абрамович рассматривает возможность инвестиций в российский футбол. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил адвокат Александр Добровинский.
«Говорят, что его взоры обращены на российский футбол.
Какой именно клуб? Есть слухи, но есть и адвокатская тайна», – сказал Добровинский.
- Абрамович выставил на продажу «Челси».
- Он купил лондонский клуб в 2003 году.
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