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Абрамович может вложить деньги в клуб из России

Роман Абрамович рассматривает возможность инвестиций в российский футбол. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Говорят, что его взоры обращены на российский футбол.

Какой именно клуб? Есть слухи, но есть и адвокатская тайна», – сказал Добровинский.

  • Абрамович выставил на продажу «Челси».
  • Он купил лондонский клуб в 2003 году.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии27
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    Рейтинг: +14844

    KLIM777 32 минуты назад

    Пусть вкладывает в детский спорт. Тоже млять проснулся птенец.

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    Рейтинг: +3935

    mutabor0992 50 минут назад

    А зачем?Евро кубков нет.Сейчас леги отъедут.Наступит полный вакуум.Назад в с.с.с.р !

    0
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    Рейтинг: +177

    Avitaminoz 59 минут назад

    Ставропольский футбол. Там сейчас нет адекватной команды. Есть куда вкладывать. Будут в жёпу целовать если выгорит. Но уровень взяточниства у нас это писец. Не думаю что захочет в этом всём вариться.

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    Рейтинг: +94691

    zigbert 1 час назад

    Абрамовичу для общей справедливости было бы лучше создать новый клуб.

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    Рейтинг: +12738

    Fusballer > zigbert 1 час назад

    ФК "Анадырь", например. По старой памяти.

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    Рейтинг: +109

    Novik38 1 час назад

    Когда то был слушок за симпатии Абрамовича к ЦСКА, может настал тот час

    0
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    Рейтинг: +759

    Untitled-1 1 час назад

    Федун, продай

    2
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    Рейтинг: +6323

    Из Твери Леха 2 часа назад

    Если по уму, то вкладывать нужно в южный футбол. А если по связям, то бабки как всегда поедут в москву на распил.

    0
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    Рейтинг: +1790

    Romio-xxx 2 часа назад

    Красноярский Енисей)))А если серьезно,то у них с ЦСКА всегда были дружеские отношения.А если еще серьезнее,то никуда он вкладываться вообще не будет.

    2
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    Рейтинг: +4605

    _Marqella_ 2 часа назад

    Вот это хорошая новость,только не в Спартак...

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    Рейтинг: +21605

    JTherry > _Marqella_ 1 час назад

    смотри, сглазишь...)))) именно в Спартак - клуб с частными инвестициями, без господдержки... у "безрукого" Федуна давно пора купить Спартак...

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    Рейтинг: +4605

    _Marqella_ > JTherry 1 час назад

    Мало что ли команд ?? закатил губёшку....

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    Рейтинг: +6864

    R_a_i_n > _Marqella_ 1 час назад

    Действительно, ну какой Спартак? Мало что ли нормальных команда? Зенит вот например!

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    Рейтинг: +21605

    JTherry > _Marqella_ 1 час назад

    плохо 8 марта отметила..? чего такая грубая и неженственная..? уж и пошутить с тобой нельзя, сразу "надулась"...)))

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    Рейтинг: +4605

    _Marqella_ > R_a_i_n 1 час назад

    Всё верно,но в Зените есть спонсоры,можно в Сочи например или в Оренбург, много команд хороших...

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    Рейтинг: +4605

    _Marqella_ > JTherry 1 час назад

    Петросян, что ли?? шутить ??

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    Рейтинг: +693

    O-kolesov > _Marqella_ 1 час назад

    Почему бы и нет. Будет Спартак/Чукотка/.

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    Рейтинг: +12738

    Fusballer > O-kolesov 1 час назад

    Был такой футбольный клуб, кстати.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0

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    Рейтинг: +371

    ASG 2 часа назад

    Кубань , краснодарский клуб, будет южное дерби, популярный, база есть, вкладывай!

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