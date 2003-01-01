Абрамович может вложить деньги в клуб из России

Роман Абрамович рассматривает возможность инвестиций в российский футбол. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Говорят, что его взоры обращены на российский футбол.

Какой именно клуб? Есть слухи, но есть и адвокатская тайна», – сказал Добровинский.

Абрамович выставил на продажу «Челси».

Он купил лондонский клуб в 2003 году.

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