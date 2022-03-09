«Крылья» предложили провести перенесенный матч с «Ростовом» в апреле

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о переговорах с РПЛ по поводу даты проведения матча с «Ростовом». Матч 19-го тура был перенесен на неопределенный срок из-за закрытия аэропорта в Ростове-на-Дону.

– По матчу с «Ростовом». Если понимание, когда он состоится?

– Нас РПЛ спрашивала. Мы дали предполагаемые даты, обозначили свои предпочтения – 6-7 или 13-14 апреля. В конце марта будет перерыв на матчи сборных, а 17 марта все еще непонятно, что будет с аэропортом.

– Есть ли у вас понимание, кто из «Крыльев» может поехать в сборную в марте?

– С нами никто не связывался. Сами предполагаем, к кому может быть интерес. Пониманием, что эти сборы с игрой нацелены на перспективу. Но решение будет принимать тренерский штаб сборной, мы не можем на него давить.

– Сами «Крылья» где будут тренироваться во время перерыва?

– Будем здесь, в Самаре, несмотря на то, что обещают минусовую температуру до конца марта. В Турцию точно не поедем. В Краснодар и Крым не полетишь. Думали по поводу Сочи, но там только одно натуральное поле, а на искусственных мы можем и у себя позаниматься.