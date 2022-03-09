Крыховяк отказался приостанавливать контракт с «Краснодаром». Он ведет переговоры о расторжении

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с клубом, сообщает Sportowe Fakty.
32-летний поляк отказался уезжать в отпуск и приостанавливать контракт с клубом.
Крыховяк находится в России и продолжает диалог с Сергеем Галицким о расторжении соглашения. Переговоры складываются непросто.
- Ранее «Краснодар» приостановил контракты с 8 легионерами. Крыховяк не вошел в их число.
- Поляк выступает за клуб с августа, забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.
Источник: Sportowe Fakty