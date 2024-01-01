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Крыховяк отказался приостанавливать контракт с «Краснодаром». Он ведет переговоры о расторжении

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с клубом, сообщает Sportowe Fakty.

32-летний поляк отказался уезжать в отпуск и приостанавливать контракт с клубом.

Крыховяк находится в России и продолжает диалог с Сергеем Галицким о расторжении соглашения. Переговоры складываются непросто.

  • Ранее «Краснодар» приостановил контракты с 8 легионерами. Крыховяк не вошел в их число.
  • Поляк выступает за клуб с августа, забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

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Источник: Sportowe Fakty

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Комментарии7
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    Рейтинг: +21605

    JTherry 1 минуту назад

    Крысовяка из Локо тоже, наверное, выперли не просто так, как он "плакался" в прессе... с этого говнюка надо требовать неустойку за разрыв контракта...

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    Рейтинг: +2199

    andrej-lucevich 21 минуту назад

    ну и пусть валит

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    Рейтинг: +6701

    nik55 29 минут назад

    пусть сам заплатит за расторжение и валит-----а проще дать подсрачник

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    Рейтинг: +69023

    insider_retro 34 минуты назад

    Не вижу необходимости вести переговоры с заговорщиком в цивилизованном ключе.
    Никаких уступок - не в сроках, не в принципе, не в деньгах...

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    Рейтинг: +14844

    KLIM777 35 минут назад

    Какие переговоры? Пора отправлять его в Херсонскую область, пусть дворы помогает убирать до окончания контракта

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    Рейтинг: +637

    dragoon000320 > KLIM777 32 минуты назад

    может тебе диванному бойцу тоже пора на Украину землю удобрять во имя царя

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    Рейтинг: +577

    111Hunter111 > dragoon000320 27 минут назад

    Ты как сюда попал болезный

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