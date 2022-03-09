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  • Крыховяк отказался приостанавливать контракт с «Краснодаром». Он ведет переговоры о расторжении

Крыховяк отказался приостанавливать контракт с «Краснодаром». Он ведет переговоры о расторжении

9 марта 2022, 15:17
16

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с клубом, сообщает Sportowe Fakty.

32-летний поляк отказался уезжать в отпуск и приостанавливать контракт с клубом.

Крыховяк находится в России и продолжает диалог с Сергеем Галицким о расторжении соглашения. Переговоры складываются непросто.

  • Ранее «Краснодар» приостановил контракты с 8 легионерами. Крыховяк не вошел в их число.
  • Поляк выступает за клуб с августа, забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

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Источник: Sportowe Fakty
Россия. Премьер-лига Краснодар Крыховяк Гжегож
Комментарии (16)
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insider_retro
1646829495
Не вижу необходимости вести переговоры с заговорщиком в цивилизованном ключе. Никаких уступок - не в сроках, не в принципе, не в деньгах...
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nik55
1646829831
пусть сам заплатит за расторжение и валит-----а проще дать подсрачник
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andrej-lucevich
1646830294
ну и пусть валит
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JTherry
1646831466
Крысовяка из Локо тоже, наверное, выперли не просто так, как он "плакался" в прессе... с этого говнюка надо требовать неустойку за разрыв контракта...
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Каратель помойников
1646832107
выгнать этого коровяка с позором
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W.Wayt
1646832936
Не понимаю.Если сейчас все законы все равно не работают,то чё с ним цацкаться?Пинка под сраку и всё.
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ААМ
1646834432
Поляк он и в "Краснодаре" поляк
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derrik2000
1646835118
Не буду заострять внимание на личных качествах Гжегожа, поскольку о них уже говорено-переговорено. Только спорт. Только футбол. О футболе. Ничего такого, чем бы он мог усилить Краснодар после ухода из Локомотива - столичная, да ещё и иноСРанная звЯзда, хрен ли - он не показал. Более того, столько "косяков" поделал, находясь на поле - ОЙ, МАМА! Одно только интересно: расторжение контракта ПО ИНИЦИАТИВЕ Крыковяка означает ли, что теперь клуб вправе потребовать с него баблишко за весь срок действия этого соглашения??? Или нынешняя ситуация - форс-мажор???
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Slava52
1646836854
Деньги на стол - и гуляй. Дерьмо должен радоваться, что его кормили не хило в России
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Hektor 84
1646844081
Та пусть валит престарелый поляк! Толку от него! Без выплаты компенсации клубом и досвидос!
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