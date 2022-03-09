Крыховяк отказался приостанавливать контракт с «Краснодаром». Он ведет переговоры о расторжении

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с клубом, сообщает Sportowe Fakty.

32-летний поляк отказался уезжать в отпуск и приостанавливать контракт с клубом.

Крыховяк находится в России и продолжает диалог с Сергеем Галицким о расторжении соглашения. Переговоры складываются непросто.