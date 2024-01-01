Крыховяк отказался приостанавливать контракт с «Краснодаром». Он ведет переговоры о расторжении

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с клубом, сообщает Sportowe Fakty.

32-летний поляк отказался уезжать в отпуск и приостанавливать контракт с клубом.

Крыховяк находится в России и продолжает диалог с Сергеем Галицким о расторжении соглашения. Переговоры складываются непросто.

Ранее «Краснодар» приостановил контракты с 8 легионерами. Крыховяк не вошел в их число.

Поляк выступает за клуб с августа, забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

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