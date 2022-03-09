Агент Кухты – о возвращении в «Славию»: «Ян остается в «Локо», его все устраивает»

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, опроверг информацию о возможном возвращении чеха в «Славию» на фоне разрешения ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами.
«Ян остаeтся в «Локомотиве», никаких проблем нет. Он адаптировался, его все устраивает», – сказал Мартинович.
- Кухта был куплен зимой у «Славии».
- Он забил победный гол в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).
- Кухта не мог играть из-за того, что не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.
- «Химки» подали протест на результат матча с «Локо».
Источник: Metaratings