Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

Агент Кухты – о возвращении в «Славию»: «Ян остается в «Локо», его все устраивает»

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, опроверг информацию о возможном возвращении чеха в «Славию» на фоне разрешения ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Ян остаeтся в «Локомотиве», никаких проблем нет. Он адаптировался, его все устраивает», – сказал Мартинович.

  • Кухта был куплен зимой у «Славии».
  • Он забил победный гол в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).
  • Кухта не мог играть из-за того, что не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.
  • «Химки» подали протест на результат матча с «Локо».

КДК может рассмотреть протест «Химок» по итогам матча с «Локомотивом» 10 марта

РФС был уведомлен о дисквалификации Кухты

«Химки» подали протест на результат матча с «Локомотивом»

Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:29
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11