Агент Кухты – о возвращении в «Славию»: «Ян остается в «Локо», его все устраивает»

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, опроверг информацию о возможном возвращении чеха в «Славию» на фоне разрешения ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Ян остаeтся в «Локомотиве», никаких проблем нет. Он адаптировался, его все устраивает», – сказал Мартинович.

Кухта был куплен зимой у «Славии».

Он забил победный гол в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).

Кухта не мог играть из-за того, что не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.

«Химки» подали протест на результат матча с «Локо».

КДК может рассмотреть протест «Химок» по итогам матча с «Локомотивом» 10 марта

РФС был уведомлен о дисквалификации Кухты

«Химки» подали протест на результат матча с «Локомотивом»