Главные новости дня. Польша автоматически вышла в финал стыков, АПЛ приостановила контракт с Okko

Официально: Польша вышла в финал стыков ЧМ-2022. ФИФА не стала искать замену России.
Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Зальцбург» (7:1); «Ливерпуль» проиграл «Интеру», но вышел в 1/4 финала.
CAS зарегистрировал апелляцию РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды.
АПЛ приостановила контракт с Okko.
Более 12 игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед» летом (The Sun).
«Фенербахче» договорился с Айртоном. «Спартак» опроверг.
Экс-владелец «Кристал Пэлас»: «Абрамович – одно из худших явлений английского футбола. Пока-пока, скатертью дорога».
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заинтересовал «Барселону».
Ловрен – единственный зенитовец, который воспользуется разрешением ФИФА уйти из клуба (Фабио Алейшо).
Фанаты «Тоттенхэма» – Лэмпарду: «Ты просто дерьмовый Джеррард!».