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  • Ловрен – единственный зенитовец, который воспользуется разрешением ФИФА уйти из клуба (Фабио Алейшо)

Ловрен – единственный зенитовец, который воспользуется разрешением ФИФА уйти из клуба (Фабио Алейшо)

8 марта 2022, 13:50
17

Защитник «Зенита» Деян Ловрен не планирует оставаться в клубе. Он покинет его, воспользовавшись разрешением ФИФА, опубликованным накануне.

Ловрен сейчас восстанавливается от травмы в Хорватии, где его уход из «Зенита» воспринимается как решенный вопрос. Игрок вызван на ближайшие матчи сборной Хорватии.

Другие легионеры «Зенита» покидать клуб сейчас не планируют.

  • Хорват выступает за «Зенит» с 2020 года.
  • В этом сезоне он провел 19 матчей.
  • Контракт Ловрена с клубом действует до 2023 года.

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Источник: твиттер Фабио Алейшо
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (17)
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JTherry
1646737059
какому клубу Ловрен нужен покалеченный (умом)..? пусть и восстанавливается за свой счет в Хорватии...
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BRO_football
1646739929
Эх, жалко. Кто же теперь будет привозить голы Зениту?
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mamba9090909
1646741438
Ну покинет он клуб на три месяца, а дальше что? Первого июля он должен будет либо вернуться, либо выплатить клубу за расторжение контракта в одностороннем порядке.
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Skull_Boy
1646741496
Всегда бычат и убегают те от которых в основном нет никакого толка, проверено уже временем
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Вомбат
1646741787
Баба с возу.
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Hektor 84
1646744739
В зените не растроятся
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hmelarj
1646746378
привозной. увозите))))
Ответить
ААМ
1646746783
Скатертью дорога
Ответить
petrucho-spb
1646747240
Супер. Не было бы счастья, да несчастье помогло)
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Garrincha58
1646760020
я давно говорил Прохин на голову выше этого Дуэяна,но Зенит поступил по другому и вот результат
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