Ловрен – единственный зенитовец, который воспользуется разрешением ФИФА уйти из клуба (Фабио Алейшо)

Защитник «Зенита» Деян Ловрен не планирует оставаться в клубе. Он покинет его, воспользовавшись разрешением ФИФА, опубликованным накануне.

Ловрен сейчас восстанавливается от травмы в Хорватии, где его уход из «Зенита» воспринимается как решенный вопрос. Игрок вызван на ближайшие матчи сборной Хорватии.

Другие легионеры «Зенита» покидать клуб сейчас не планируют.

Хорват выступает за «Зенит» с 2020 года.

В этом сезоне он провел 19 матчей.

Контракт Ловрена с клубом действует до 2023 года.

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