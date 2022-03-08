Ловрен – единственный зенитовец, который воспользуется разрешением ФИФА уйти из клуба (Фабио Алейшо)

Защитник «Зенита» Деян Ловрен не планирует оставаться в клубе. Он покинет его, воспользовавшись разрешением ФИФА, опубликованным накануне.
Ловрен сейчас восстанавливается от травмы в Хорватии, где его уход из «Зенита» воспринимается как решенный вопрос. Игрок вызван на ближайшие матчи сборной Хорватии.
Другие легионеры «Зенита» покидать клуб сейчас не планируют.
- Хорват выступает за «Зенит» с 2020 года.
- В этом сезоне он провел 19 матчей.
- Контракт Ловрена с клубом действует до 2023 года.
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Источник: твиттер Фабио Алейшо