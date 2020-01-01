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Ловрен – единственный зенитовец, который воспользуется разрешением ФИФА уйти из клуба (Фабио Алейшо)

Защитник «Зенита» Деян Ловрен не планирует оставаться в клубе. Он покинет его, воспользовавшись разрешением ФИФА, опубликованным накануне.

Ловрен сейчас восстанавливается от травмы в Хорватии, где его уход из «Зенита» воспринимается как решенный вопрос. Игрок вызван на ближайшие матчи сборной Хорватии.

Другие легионеры «Зенита» покидать клуб сейчас не планируют.

  • Хорват выступает за «Зенит» с 2020 года.
  • В этом сезоне он провел 19 матчей.
  • Контракт Ловрена с клубом действует до 2023 года.

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Медведев: «Ловрен уйдет? Антизенитовская провокация. Он восстанавливается после травмы в Хорватии»

Источник: твиттер Фабио Алейшо

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Комментарии4
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    Рейтинг: +14599

    житель СПб 18 минут назад

    Зачем тогда было писать о нем - что не собирается уходить?! Такая недостоверная информация только дискредитирует и клуб, и его функционеров. А Ловрен - ... ничего удивительного... И ничего особенного клуб от его ухода не потеряет.

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    Рейтинг: +6286

    Semenycch 21 минуту назад

    Скатертью дорога.

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    Рейтинг: +4300

    mopecekca 30 минут назад

    Медведев: «Ловрен уйдет? Антизенитовская провокация

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    Рейтинг: +21584

    JTherry 30 минут назад

    какому клубу Ловрен нужен покалеченный (умом)..? пусть и восстанавливается за свой счет в Хорватии...

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