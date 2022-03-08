Экс-владелец «Кристал Пэлас»: «Абрамович – одно из худших явлений английского футбола. Пока-пока, скатертью дорога»

Саймон Джордан, бывший владелец «Кристал Пэлас», оценил правление в «Челси» Романа Абрамовича. На прошлой неделе россиянин объявил о продаже клуба.
«При всем уважении, Абрамович – одно из худших явлений английского футбола.
«Челси» создал гиперинфляцию. Да, на какое-то время он остановил таких гигантов, как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Но это произошло бы в любом случае.
Из-за Абрамовича «Челси» стал финансово нежизнеспособным. Его наследие для английского футбола ужасно.
Слышал: «Если бы не Абрамович, АПЛ не стала бы такой, как сейчас». Это бред, вздор. Его гиперинфляция уничтожила футбол.
Пока-пока, скатертью дорога», – сказал Джордан.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- При нем клуб взял 21 трофей – рекорд за этот период среди английских клубов.
- Выручка от продажи «Челси» будет направлена пострадавшим на Украине.
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Источник: Talksport