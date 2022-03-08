Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-владелец «Кристал Пэлас»: «Абрамович – одно из худших явлений английского футбола. Пока-пока, скатертью дорога»

Экс-владелец «Кристал Пэлас»: «Абрамович – одно из худших явлений английского футбола. Пока-пока, скатертью дорога»

8 марта 2022, 16:47
34

Саймон Джордан, бывший владелец «Кристал Пэлас», оценил правление в «Челси» Романа Абрамовича. На прошлой неделе россиянин объявил о продаже клуба.

«При всем уважении, Абрамович – одно из худших явлений английского футбола.

«Челси» создал гиперинфляцию. Да, на какое-то время он остановил таких гигантов, как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Но это произошло бы в любом случае.

Из-за Абрамовича «Челси» стал финансово нежизнеспособным. Его наследие для английского футбола ужасно.

Слышал: «Если бы не Абрамович, АПЛ не стала бы такой, как сейчас». Это бред, вздор. Его гиперинфляция уничтожила футбол.

Пока-пока, скатертью дорога», – сказал Джордан.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • При нем клуб взял 21 трофей – рекорд за этот период среди английских клубов.
  • Выручка от продажи «Челси» будет направлена пострадавшим на Украине.

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз

Еще по теме:
В британском правительстве пригрозили Абрамовичу: «Мы давали ему последний шанс поступить правильно» 5
«Челси» наказали за нарушения при Абрамовиче 3
Абрамович пригрозил судом британским властям 7
Источник: Talksport
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси Кристал Пэлас Абрамович Роман
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FС Spаrtак
1646748974
где был челси и где Кристал Пэлас.зависть и желчь полезла у клоуна
Ответить
portero
1646750334
завистник желчью брызжет... хотя я рад что нашим вороватым олигархам дают пня, может эти подонки в свою страну начнут вкладывать.....
Ответить
insider_retro
1646750532
Несмотря на все потуги Ромы, он так и не стал своим для британцев... И он такой не один... Мораль - а надо ли так прогибаться, тратиться и курвиться...
Ответить
Из Твери Леха
1646750888
А почему он только сейчас это ляпнул? Раньше не мог сказать?
Ответить
Валерий2705
1646751280
Не то что бы я фанат Абрамовича, но ответом на слова обиженного станут болельщики Челси, скандировавшие его фамилию на стадионе. А вот про хрена по фамилии Джордан, вряд ли кто то часто вспоминает в Пэлас. И к слову сказать за долгие годы правления Абромовича, у аристакратов появилось немалое количество футболистов, которые до Челси, может быть были хороши, но не были звездами. Бывали и промахи, но в целом трансферная политика у Челси всегда была на уровне. Рома помимо бабла вкладывал в Челси и частичку души, бьюсь об заклад, что питорский Джордан пытался заработать на Кристал Пэлас. Расскажи про гиперинфляцию шейхам в ПСЖ и МС, олень.
Ответить
moskowcity-petrv
1646753985
Когда ты чертило и звать тебя ни как,надо что-то про Абрамовича ляпнуть
Ответить
Romio-xxx
1646756845
Да кто с этим жополизом вообще согласится?Там неимоверное количество игроков,тренеров и просто болельщиков говорят одно,что очень сожалеют о продаже и восхваляют Абрамовича как классного владельца!!!
Ответить
pele1981
1646757032
Молодец, Саймон! Только все это нужно было говорить Абрашке в глаза. И не сейчас, а хотя бы года два назад. Но ты зассал! И тем самым, лишний раз, показал, что британцы - самая чмошная нация на Земле!))
Ответить
raritet
1646758365
Если собрать всю смысловую конструкцию , то получается что благодаря российским деньгам и грамотной трансферной политике ,Абрамович показал как нужно управлять футболом чтобы он давал результат. И тут на арену выходит дядя Саймон, английский неудачник, алкоголик и на фоне сегодняшних горячих событий давай пинать мертвого льва. Но лев конечно же , не мертвый. Но . А почему бы в то время , когда Абрамович был владельцем клуба Саймон был как будто и не Саймон вовсе. Англичане, интриганы по своей сути и подлые душонки. Хотя , конечно , и к Абрамовичу вопросы. Но они нашего внутреннего круга.
Ответить
neveldomha
1646759312
В какой дурке он лечится?
Ответить
Главные новости
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
6
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
4
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
2
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
12
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Все новости
Все новости
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
14:10
1
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
01:22
4
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
Вчера, 22:23
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
Вчера, 21:49
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
Вчера, 16:52
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
Вчера, 16:00
3
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
Вчера, 15:23
1
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
Вчера, 13:54
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
30 августа
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
30 августа
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
30 августа
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
30 августа
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
30 августа
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
30 августа
1
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
30 августа
2
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
29 августа
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
29 августа
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
29 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+