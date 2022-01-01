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Лига чемпионов. «Ливерпуль» проиграл «Интеру», но вышел в 1/4 финала

«Интер» обыграл «Ливерпуль» (1:0) на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол на 62-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Спустя минуту его одноклубник Алексис Санчес был удален за вторую желтую карточку.

«Интер», несмотря на победу, вылетел из турнира. «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала по сумме двух матчей.

Итальянский клуб прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля» во всех турнирах.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Ливерпуль (Англия) – Интер (Италия) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мартинес, 62.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Джонс (Кейта, 65), Алькантара (Хендерсон, 65), Жота (Диас, 83), Салах, Мане.

«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей (Д'Амброзио, 46), Шкриньяр, Видаль, Дюмфрис (Дармиан, 75), Брозович (Гальярдини, 75), Чалханоглу (Весино, 84), Перишич, Санчес, Мартинес (Корреа, 75).

Предупреждения: Жота, 40; Робертсон, 47; Мане, 71 – Видаль, 45+4; Бастони, 85; Гальярдини, 90+4.

Удаления: нет – Санчес, 63.

Первый матч: 2:0

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 00:58
Комментарии5
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    Рейтинг: +15037

    Hektor 84 1 час назад

    Продажный судейка! Только Интер забил и судейка вмешался! Интер молодцы держались на Энфилде! Достойно сыграть два матча против Ливера не всем удается. Исход первой игры решили замены, второй судья. Благодарю Интер за хорошую игру и достойный результат! Но чудес не бывает. Чтоб выходить до четвертьфинала или полуфинала надо иметь не только хорошую основу, надо иметь хороших футболистов и на замене.

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    Рейтинг: +2488

    СуперПАВ9 1 час назад

    Исанцы придурки лаос сломал игру не было удаления Санчеса

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    Рейтинг: +149

    Nikoo > СуперПАВ9 1 час назад

    Твои англопомойки тупо Подкупили судью, не первый раз кстати

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    Рейтинг: +14619

    житель СПб 1 час назад

    Не могу сказать, что Ливер мне понравился в этом противостоянии. Он и первую игру выиграл весьма сомнительно, и 2 - проиграл в 1 мяч - использовав очень сомнительное удаление! В общем, такому Ливеру я не могу выразить поддержку в дальнейшем продвижении в ЛЧ...

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    Рейтинг: +149

    Nikoo 1 час назад

    ЛиВАРпулью опять повезло с красной, как только Интер забил гол, дали красную сразу же.

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