Лига чемпионов. «Ливерпуль» проиграл «Интеру», но вышел в 1/4 финала

«Интер» обыграл «Ливерпуль» (1:0) на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол на 62-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Спустя минуту его одноклубник Алексис Санчес был удален за вторую желтую карточку.
«Интер», несмотря на победу, вылетел из турнира. «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала по сумме двух матчей.
Итальянский клуб прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля» во всех турнирах.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Ливерпуль (Англия) – Интер (Италия) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Мартинес, 62.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Джонс (Кейта, 65), Алькантара (Хендерсон, 65), Жота (Диас, 83), Салах, Мане.
«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей (Д'Амброзио, 46), Шкриньяр, Видаль, Дюмфрис (Дармиан, 75), Брозович (Гальярдини, 75), Чалханоглу (Весино, 84), Перишич, Санчес, Мартинес (Корреа, 75).
Предупреждения: Жота, 40; Робертсон, 47; Мане, 71 – Видаль, 45+4; Бастони, 85; Гальярдини, 90+4.
Удаления: нет – Санчес, 63.
Первый матч: 2:0
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