Клопп: «Рад, что не играем с «Интером» каждую неделю. Исключительная команда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о сопернике по итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера». Он поздравил миланцев.

«Рад, что не играем с «Интером» каждую неделю. Очень сложный соперник. Они бойцы, воины.

Поздравляю «Интер» и Симоне Индзаги. Его команда в тактическом и индивидуальном плане исключительна. С ней неудобно играть», – сказал Клопп.

В 1-м матче «Интер» уступил «Ливерпулю» 0:2, в ответном победил 1:0.

«Интер» выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году.

В Серии А «Интер» идет 2-м.

«Интер» не забивал в плей-офф Лиги чемпионов 3647 дней

Алисон: «Игроки «Интера» оставили на поле свои жизни»

Клопп: «Интер» – очень хорошая команда. Они заставили «Ливерпуль» выйти из зоны комфорта»