Клопп: «Рад, что не играем с «Интером» каждую неделю. Исключительная команда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о сопернике по итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера». Он поздравил миланцев.
«Рад, что не играем с «Интером» каждую неделю. Очень сложный соперник. Они бойцы, воины.
Поздравляю «Интер» и Симоне Индзаги. Его команда в тактическом и индивидуальном плане исключительна. С ней неудобно играть», – сказал Клопп.
- В 1-м матче «Интер» уступил «Ливерпулю» 0:2, в ответном победил 1:0.
- «Интер» выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году.
- В Серии А «Интер» идет 2-м.
Источник: твиттер Inter Xtra