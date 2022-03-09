Клопп: «Рад, что не играем с «Интером» каждую неделю. Исключительная команда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о сопернике по итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера». Он поздравил миланцев.

«Рад, что не играем с «Интером» каждую неделю. Очень сложный соперник. Они бойцы, воины.

Поздравляю «Интер» и Симоне Индзаги. Его команда в тактическом и индивидуальном плане исключительна. С ней неудобно играть», – сказал Клопп.