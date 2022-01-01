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Клопп: «Рад, что не играем с «Интером» каждую неделю. Исключительная команда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о сопернике по итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера». Он поздравил миланцев.

«Рад, что не играем с «Интером» каждую неделю. Очень сложный соперник. Они бойцы, воины.

Поздравляю «Интер» и Симоне Индзаги. Его команда в тактическом и индивидуальном плане исключительна. С ней неудобно играть», – сказал Клопп.

  • В 1-м матче «Интер» уступил «Ливерпулю» 0:2, в ответном победил 1:0.
  • «Интер» выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году.
  • В Серии А «Интер» идет 2-м.

«Интер» не забивал в плей-офф Лиги чемпионов 3647 дней

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Клопп: «Интер» – очень хорошая команда. Они заставили «Ливерпуль» выйти из зоны комфорта»

Источник: твиттер Inter Xtra

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Сегодня, 21:16
Комментарии1
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    Рейтинг: +2508

    СуперПАВ9 7 минут назад

    Если бы не судейка Интор вас бы натянул дядя Юра

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