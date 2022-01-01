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Алисон: «Игроки «Интера» оставили на поле свои жизни»

Вратарь «Ливерпуля» Алисон отдал должное соперникам после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера». По мнению бразильца, миланцы выложились полностью.

«Интер» должен гордиться тем, что сделал. Его игроки оставили на поле свои жизни», – считает Алисон.

  • В 1-м матче «Интер» уступил 0:2, в ответном победил 1:0.
  • «Интер» выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году.
  • В Серии А «Интер» идет 2-м.

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Источник: твиттер Inter Xtra

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