«Интер» не забивал в плей-офф Лиги чемпионов 3647 дней

Накануне «Интер» забил в плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпулю». Таких голов у миланцев не было 3647 дней.
Последний раз «Интер» отличался в плей-офф главного еврокубка в 2012 году в матче против «Марселя», от которого по итогу вылетел в 1/8 финала.
- В 1-м матче «Интер» уступил «Ливерпулю» 0:2, в ответном победил 1:0.
- «Интер» выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году.
- В Серии А «Интер» идет 2-м.
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