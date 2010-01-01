«Интер» не забивал в плей-офф Лиги чемпионов 3647 дней

Накануне «Интер» забил в плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпулю». Таких голов у миланцев не было 3647 дней.

Последний раз «Интер» отличался в плей-офф главного еврокубка в 2012 году в матче против «Марселя», от которого по итогу вылетел в 1/8 финала.

В 1-м матче «Интер» уступил «Ливерпулю» 0:2, в ответном победил 1:0.

«Интер» выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году.

В Серии А «Интер» идет 2-м.

Клопп: «Рад, что не играем с «Интером» каждую неделю. Исключительная команда»

Алисон: «Игроки «Интера» оставили на поле свои жизни»

Шкриньяр: «Интер» покидает Лигу чемпионов с гордо поднятой головой»