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Клопп: «Интер» – очень хорошая команда. Они заставили «Ливерпуль» выйти из зоны комфорта»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (0:1).

«Тех трудностей, с которыми мы столкнулись, я в большинстве своем ожидал. «Интер» – очень-очень хорошая команда, готовая играть на таком уровне. Даже при отсутствии яркой игры явные голевые моменты у нас появлялись.

По итогам двух встреч, можно сказать, совершенно нормально, что соперник выиграл в одной из них, а мы прошли дальше. Но могли бы действовать и лучше против команды, заставившей нас выйти из зоны комфорта.

  • «Интер» нанес «Ливерпулю» первое поражение в 2022 году.
  • Английский клуб не проигрывал 15 матчей подряд.

Источник: сайт УЕФА

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