АПЛ приостановила контракт с Okko

Трансляции АПЛ на Россию прекращены. Клубы лиги единогласно решили приостановить контракт с вещателем Okko.

При этом об отмене трансляций Кубка Англии, которые принадлежат «Матч ТВ», пока не сообщается.

На прошлой неделе из России ушли трансляции Лиги 1.

Со следующего сезона транслировать АПЛ в России должен «Матч ТВ».

Okko транслировал АПЛ с 2019 года.

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