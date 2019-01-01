АПЛ приостановила контракт с Okko

ЛЧ на очереди?
Трансляции АПЛ на Россию прекращены. Клубы лиги единогласно решили приостановить контракт с вещателем Okko.
При этом об отмене трансляций Кубка Англии, которые принадлежат «Матч ТВ», пока не сообщается.
- На прошлой неделе из России ушли трансляции Лиги 1.
- Со следующего сезона транслировать АПЛ в России должен «Матч ТВ».
- Okko транслировал АПЛ с 2019 года.
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