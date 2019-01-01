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АПЛ приостановила контракт с Okko

Трансляции АПЛ на Россию прекращены. Клубы лиги единогласно решили приостановить контракт с вещателем Okko.

При этом об отмене трансляций Кубка Англии, которые принадлежат «Матч ТВ», пока не сообщается.

  • На прошлой неделе из России ушли трансляции Лиги 1.
  • Со следующего сезона транслировать АПЛ в России должен «Матч ТВ».
  • Okko транслировал АПЛ с 2019 года.

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Источник: АПЛ

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Комментарии9
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    Рейтинг: +4368

    ySS 26 минут назад

    ЛЧ на очереди?

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    Рейтинг: +23731

    bset 1 час назад

    Можно по-разному относиться с ситуации, но налицо нарушение контрактных обязательств. Надо идти в суд.

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    Рейтинг: +502

    borusse > bset 26 минут назад

    в какой ,в воронежский ? лилипутин отменил решения европейских судов)))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1631

    _Kesh_Suntar_ 1 час назад

    Бл* ну все капец!) Им же минус, ваще башкой куку! Придется смотреть без "рус"комментатор.

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    Рейтинг: +23731

    bset > _Kesh_Suntar_ 1 час назад

    Конечно, им минус. Люди на РПЛ даже не хотят тратить 400 рублей в месяц. Меньше 4$ по текущему курсу. Такой рынок британцы потеряли...

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    Рейтинг: +10

    leikopanziri > _Kesh_Suntar_ 56 минут назад

    а где смотреть? подскажи

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    Рейтинг: +14828

    KLIM777 1 час назад

    капец беда) удар прям ниже пояса. Еще давайте отмените показы американского чемпионата по футболу.

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    Рейтинг: +484

    pele1981 1 час назад

    Да что же это такое??? Что ни новость, то просто трагедия отечественного масштаба)))

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    Рейтинг: +165

    Stavr007 1 час назад

    эх, комментаторы хорошие у них(

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