«Фенербахче» договорился с Айртоном (Ajansspor)

Защитник «Спартака» Айртон воспользуется правом приостановить контракт с российским клубом. У бразильца есть договоренность с «Фенербахче».

Стамбульцы вели переговоры с Айртоном еще в 2018 году.

Бразилец перешел в «Спартак» в 2018 году.

В этом году он продлил контракт.

Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.

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