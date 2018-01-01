«Фенербахче» договорился с Айртоном (Ajansspor)

Пущай все 3,143дуют отсюда, из всех клубов, обиженки хреновы.
Защитник «Спартака» Айртон воспользуется правом приостановить контракт с российским клубом. У бразильца есть договоренность с «Фенербахче».
Стамбульцы вели переговоры с Айртоном еще в 2018 году.
- Бразилец перешел в «Спартак» в 2018 году.
- В этом году он продлил контракт.
- Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.
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Айртон: «Никогда не думал об уходе из «Спартака»
«Спартак» продлил контракт с Айртоном до 2026 года
«Спартак» по инициативе Каттани пытается продлить Айртона (Metaratings)