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«Фенербахче» договорился с Айртоном (Ajansspor)

Защитник «Спартака» Айртон воспользуется правом приостановить контракт с российским клубом. У бразильца есть договоренность с «Фенербахче».

Стамбульцы вели переговоры с Айртоном еще в 2018 году.

  • Бразилец перешел в «Спартак» в 2018 году.
  • В этом году он продлил контракт.
  • Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.

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Источник: Ajansspor

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1929

    spam2009 7 минут назад

    Пущай все 3,143дуют отсюда, из всех клубов, обиженки хреновы.

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    Рейтинг: +12731

    Fusballer 16 минут назад

    Есть первый бегунок. Да и буй с ним. Думаю, остальные тоже затягивать не будут.

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