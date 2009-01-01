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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заинтересовал «Барселону»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вскоре может покинуть клуб. В нем заинтересована «Барселона».

Каталонцы решили просмотреть российский рынок после разрешения ФИФА легионерам в одностороннем порядке покинуть клубы РПЛ.

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Источник: Sport.es

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Комментарии21
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    Рейтинг: +1195

    Сергей Каспийский 2 часа назад

    Не стабильный игрок, много косяков, будет в дубле играть:)

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    Рейтинг: +479

    pele1981 > Сергей Каспийский 47 минут назад

    Играть за Барселону Б сойдет)))

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    Рейтинг: +1080

    А-мне-пох-Я-Был-Пьян > Сергей Каспийский 12 минут назад

    По моему один из самых стабильных и сильных игроков Зенита. Что называется пахарь, готовый играть на любой позиции. Никогда не филонит, всегда в форме. Не зря он всегда в основе Зенита и вице капитан. Категорически не согласен с вашим мнением.

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    Рейтинг: +11264

    Вомбат 2 часа назад

    Дуглас, не уходи, не подавай пример соотечественникам. Питер тебя любит так, как никакая Барселона не будет любить!!!

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    Рейтинг: +1396

    PNZ1985 > Вомбат 2 часа назад

    Ахахаха

    1
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    Рейтинг: +167

    Сделаны из Дерева > Вомбат 1 час назад

    Кто ты любишь и еще два человека??

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    Рейтинг: +3353

    ААМ > Сделаны из Дерева 46 минут назад


    Чувствуется, что ты "Сделан из Дерева"

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    Рейтинг: +479

    pele1981 > Вомбат 46 минут назад

    Прямо "плач Ярославны"))))

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    Рейтинг: +13883

    ilichkadr 2 часа назад

    Дуглас в Барсу не пойдёт, поскольку в команде всго 2 бразильца, да и те уже на выданье.

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    Рейтинг: +755

    alefreddy 2 часа назад

    украдут

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    Рейтинг: +13299

    Barmaleushka 2 часа назад

    Лучше Малкома заберите обратно .

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    Рейтинг: +13299

    Barmaleushka > JTherry 2 часа назад

    В качестве санкций .

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    Рейтинг: +21586

    JTherry > Barmaleushka 2 часа назад

    кто же "заберет" то, за что заплатили втридорога..?) обратно 40 лимонов не вернуть, Барса не платежеспособна...

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    Рейтинг: +479

    pele1981 > JTherry 45 минут назад

    У Барселоны денег побольше будет чем у тебя)))

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    Рейтинг: +2477

    СуперПАВ9 2 часа назад

    Только они его не получать

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    Рейтинг: +14604

    житель СПб 3 часа назад

    Но это - незаконно? ФИФА вправе, возможно, освободить игроков от контрактов, но она же должна обеспечить финансовые интересы частных клубов. Право частной собственности никто не отменял, и оно должно обеспечиваться и гарантироваться в современном мире.

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    Рейтинг: +1929

    spam2009 > житель СПб 2 часа назад

    С чего вы взяли что наш мир - современный. Тот же рабовладельческий строй, только под другой личиной. Как говорится над пастбищем миновали тысячелетия, а бараны все те же

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    Рейтинг: +13883

    ilichkadr > spam2009 2 часа назад

    Ну, рабовладельческий строй это слишком круто, а вот феодальный (Федун, Галицкий) так в самый раз.

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    Рейтинг: +418

    gunstilzit > житель СПб 46 минут назад

    Зенит уже частныйклуб?

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    Рейтинг: +479

    pele1981 > житель СПб 42 минуты назад

    Так называемое право частной собственности легко регулируется интересами более сильных и влиятельных лиц.

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    Рейтинг: +6289

    Semenycch 3 часа назад

    Фейк.

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