Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заинтересовал «Барселону»

Не стабильный игрок, много косяков, будет в дубле играть:)
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вскоре может покинуть клуб. В нем заинтересована «Барселона».
Каталонцы решили просмотреть российский рынок после разрешения ФИФА легионерам в одностороннем порядке покинуть клубы РПЛ.
- Ранее «Барселона» на позицию Сантоса рассматривала Хосе Луиса Гайя («Валенсия») и Алехандро Гримальдо («Бенфика»).
- Сантос играет в России с 2019 года.
- За ним также следит «Фламенго».
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