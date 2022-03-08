«Спартак» – о переходе Айртона в «Фенербахче»: «Все намерены продолжить играть за клуб»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о договоренности защитника Айртона с «Фенербахче».

«В ближайшие дни будет появляться много сообщений наподобие этой фэйковой новости от турецких журналистов. Мы не можем опровергать каждую.

Позицию клуба и команды наш главный тренер, спортивный директор и игроки выразили четко. Все намерены продолжить играть за «Спартак».

При этом очевидно, что давать долгосрочных обещаний и клясться в этой тяжелейшей ситуации никто не может. Важно, что команда профессионально и со всей ответственностью – в полном составе – готовится к следующему матчу», – сообщил Зеленов.