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  • «Спартак» – о переходе Айртона в «Фенербахче»: «Все намерены продолжить играть за клуб»

«Спартак» – о переходе Айртона в «Фенербахче»: «Все намерены продолжить играть за клуб»

8 марта 2022, 19:20

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о договоренности защитника Айртона с «Фенербахче».

«В ближайшие дни будет появляться много сообщений наподобие этой фэйковой новости от турецких журналистов. Мы не можем опровергать каждую.

Позицию клуба и команды наш главный тренер, спортивный директор и игроки выразили четко. Все намерены продолжить играть за «Спартак».

При этом очевидно, что давать долгосрочных обещаний и клясться в этой тяжелейшей ситуации никто не может. Важно, что команда профессионально и со всей ответственностью – в полном составе – готовится к следующему матчу», – сообщил Зеленов.

  • Бразилец перешел в «Спартак» в 2018 году.
  • В этом году он продлил контракт.
  • Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Фенербахче Айртон
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