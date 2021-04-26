Sport24: ЦСКА попросит ЭСК разъяснить эпизод с удалением Ахметова и рукой Айртона

Удаление было. Сколько смотрю европейский футбол - всегда за это удаляют. Да, обидно, вроде и удар в щиток, и сначала в мяч была игра, но все равно это травмоопасно, поэтому и удаляют.
Почему не свиснули руку - случайное касание рукой игроком защиты не считается нарушением.
Почему свиснули руку в кубковом матче - любое касание руки атакующим игроком трактуется как нарушение.
Лучше потратить силы на подготовку к следующему матчу и на разъяснение Ахметову, что в таком матче не очень хорошо оставлять команду в меньшинстве. Особенно в такой неопасной ситуации, не будучи защитником.
ЦСКА обратится в ЭСК РФС из-за эпизода с удалением Ильзата Ахметова и предшествующей ему игрой рукой защитника «Спартака» Айртона в матче 27-го тура РПЛ (0:1).
Напомним, Ахметов ударил шипами по ноге форварда «Спартака» Александра Соболева. Главный арбитр встречи Павел Кукуян удалил хавбека ЦСКА только после видеопросмотра.
- Спартаковцы больше тайма играли в большинстве.
- Команда на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
- ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд и идет вне зоны еврокубков