Sport24: ЦСКА попросит ЭСК разъяснить эпизод с удалением Ахметова и рукой Айртона

ЦСКА обратится в ЭСК РФС из-за эпизода с удалением Ильзата Ахметова и предшествующей ему игрой рукой защитника «Спартака» Айртона в матче 27-го тура РПЛ (0:1).

Напомним, Ахметов ударил шипами по ноге форварда «Спартака» Александра Соболева. Главный арбитр встречи Павел Кукуян удалил хавбека ЦСКА только после видеопросмотра.