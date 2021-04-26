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    Sport24: ЦСКА попросит ЭСК разъяснить эпизод с удалением Ахметова и рукой Айртона

    ЦСКА обратится в ЭСК РФС из-за эпизода с удалением Ильзата Ахметова и предшествующей ему игрой рукой защитника «Спартака» Айртона в матче 27-го тура РПЛ (0:1).

    Напомним, Ахметов ударил шипами по ноге форварда «Спартака» Александра Соболева. Главный арбитр встречи Павел Кукуян удалил хавбека ЦСКА только после видеопросмотра.

    • Спартаковцы больше тайма играли в большинстве.
    • Команда на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
    • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд и идет вне зоны еврокубков

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии20
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      Рейтинг: +20055

      bset 31 минуту назад

      Удаление было. Сколько смотрю европейский футбол - всегда за это удаляют. Да, обидно, вроде и удар в щиток, и сначала в мяч была игра, но все равно это травмоопасно, поэтому и удаляют.

      Почему не свиснули руку - случайное касание рукой игроком защиты не считается нарушением.

      Почему свиснули руку в кубковом матче - любое касание руки атакующим игроком трактуется как нарушение.

      Лучше потратить силы на подготовку к следующему матчу и на разъяснение Ахметову, что в таком матче не очень хорошо оставлять команду в меньшинстве. Особенно в такой неопасной ситуации, не будучи защитником.

      0
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      Рейтинг: +10

      sxx2swfnmkhim 32 минуты назад

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      Рейтинг: +21123

      silver29 1 час назад

      Разъясняем, удар в голеностоп прямой ногой это прямая красная.

      3
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      Рейтинг: +2296

      Derzkiy1 > silver29 1 час назад

      другой ответ от фана спартака не ожидать, а почему 2-3 секунды назад руку не свистнули ?

      2
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      Рейтинг: +384

      Arrow10 > Derzkiy1 56 минут назад

      Забей , они свои оплошности не видят даже если будут стоять на расстоянии вытянутой руки.

      0
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      Рейтинг: +208

      Боцман52 > Derzkiy1 33 минуты назад

      Про игру рукой арбитр Николаев разъяснил. Сейчас такие правила.

      0
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      Рейтинг: +20675

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Попёрли дебаты, как на съезде "единой россии".

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      Рейтинг: -147

      Свин-токсик 2 часа назад

      Только этот ущербный клубишка не замечает быдлячьего поведения Гончаренко, но гонит на Тедеско.
      Только этот убогий клубишка вспоминает игру рукой в поле, но не помнит игру рукой Облякова, после которой нам в первом круге гол забили. Тогда всё было хорошо у ЦСКА.)) И у Карпова тоже. Тогда всё было правильно!
      Ущербы!

      -2
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      Рейтинг: -38

      Дэс > Свин-токсик 1 час назад

      Самоутвердился? )) Как личность ты же никто )

      3
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      ...
      Рейтинг: +12109

      Persona_non_Grata > Свин-токсик 1 час назад

      Вот только Гончаренко - это уже прошедшая история )) Не знал , открою глаза - там уже Олич рулит ))

      3
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      ...
      Рейтинг: -38

      Дэс > Дэс 1 час назад

      Ну, если не считать, что ты ещё токсичная свинья, как ты себя обозначил.

      1
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      ...
      Рейтинг: -147

      Свин-токсик > Persona_non_Grata 1 час назад

      Да дело не в нём, в принципе.))

      -2
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      Рейтинг: -147

      Свин-токсик > Свин-токсик 1 час назад

      А что я не так сказал, интересно? Правда глаза режет, понята?

      0
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      Рейтинг: -147

      Свин-токсик > Свин-токсик 1 час назад

      Ва-а-а-а-а... конское стадо снова прибегло к двойным стандартам и хочет доказать свою правоту. Ва-а-а-а-а...

      0
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      Рейтинг: +13243

      JTherry > Свин-токсик 1 час назад

      Гинер давно уже отстранился от клуба, а команде Орешкина пора бы уже научиться, наконец, с достоинством принимать поражение — дерби есть дерби... победу добывают не кулаками фанатов после перерисовки граффити где-то на окраинах Москвы... победу добывает команда на поле, выгрызая ее...

      1
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      ...
      Рейтинг: +384

      Arrow10 > Свин-токсик 1 час назад

      Вот кто бы пел но не вы , Спартак после каждого матча ноет , что их засудили , все против Спартака , даже судьи , да кому вы нах сдались. При этом я действительно считаю , что судьи плохо судят и система VAR портит футбол как игру , но это не отменят факта , что после каждого матча , спартак бежит жаловаться , что их опять обидели , они такие хорошие , а их все обижают и обижают , какие плохие все.И парень ты где пропадал , в запое был , Ганчар уже как пол месяца в Краснодаре тренер. Свои то грешки вы боитесь вспоминать , а если на них укажут , дак вы сразу выискиваете призрачные упреки в адрес обвинителя. Вот знаешь я бы даже был в какой-то степени рад , если бы не Зенит стал чемпионом , а любой другой клуб включая Спартак , но из-за таких как ты к вам только жалость испытывать приходится.

      1
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      Рейтинг: +9808

      Hektor 84 > Свин-токсик 1 час назад

      Сам себе отвечаешь?)))

      2
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      Рейтинг: -147

      Свин-токсик > Arrow10 1 час назад

      Ой, да если бы вас так судили, вы бы на каждом шагу граффити про арбитров рисовали.

      0
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      Рейтинг: +384

      Arrow10 > Свин-токсик 58 минут назад

      хахаха , по себе людей не судят , если вы таким делом занимаетесь , то не означает , что все так же делать будут. С тобой все понятно , ты как дуб будешь не прав , но все равно свое балаболить.

      0
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      Рейтинг: +17126

      vladimir-7 2 часа назад

      Очередь за Вилковым подошла для Карасева, который подставил Кукуяна.

      -2
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