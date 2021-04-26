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  • Sport24: ЦСКА попросит ЭСК разъяснить эпизод с удалением Ахметова и рукой Айртона

Sport24: ЦСКА попросит ЭСК разъяснить эпизод с удалением Ахметова и рукой Айртона

26 апреля 2021, 17:43
20

ЦСКА обратится в ЭСК РФС из-за эпизода с удалением Ильзата Ахметова и предшествующей ему игрой рукой защитника «Спартака» Айртона в матче 27-го тура РПЛ (0:1).

Напомним, Ахметов ударил шипами по ноге форварда «Спартака» Александра Соболева. Главный арбитр встречи Павел Кукуян удалил хавбека ЦСКА только после видеопросмотра.

  • Спартаковцы больше тайма играли в большинстве.
  • Команда на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
  • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд и идет вне зоны еврокубков

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Ахметов Ильзат Айртон
Комментарии (20)
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vladimir-7
1619449574
Очередь за Вилковым подошла для Карасева, который подставил Кукуяна.
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Свин-токсик
1619450614
Только этот ущербный клубишка не замечает быдлячьего поведения Гончаренко, но гонит на Тедеско. Только этот убогий клубишка вспоминает игру рукой в поле, но не помнит игру рукой Облякова, после которой нам в первом круге гол забили. Тогда всё было хорошо у ЦСКА.)) И у Карпова тоже. Тогда всё было правильно! Ущербы!
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DOCTOR PENALTY
1619452219
Попёрли дебаты, как на съезде "единой россии".
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sxx2swfnmkhim
1619456351
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zigbert
1619526139
Вряд ли какие санкции будут применены к арбитру встречи. Эпизод просматривался всеми судьями с помощью ВАР. Карточка в любом случае должна была быть но вот желтая или красная? Но откровенно Ахметов сыграл грубо. Причем эпизод, который произошел вдали от ворот, не стоил этого.
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