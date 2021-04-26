Sport24: ЦСКА попросит ЭСК разъяснить эпизод с удалением Ахметова и рукой Айртона

ЦСКА обратится в ЭСК РФС из-за эпизода с удалением Ильзата Ахметова и предшествующей ему игрой рукой защитника «Спартака» Айртона в матче 27-го тура РПЛ (0:1).
Напомним, Ахметов ударил шипами по ноге форварда «Спартака» Александра Соболева. Главный арбитр встречи Павел Кукуян удалил хавбека ЦСКА только после видеопросмотра.
- Спартаковцы больше тайма играли в большинстве.
- Команда на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
- ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд и идет вне зоны еврокубков
Источник: Sport24