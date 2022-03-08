Агент: «Айртон не уйдет из «Спартака» несмотря на разрешение ФИФА»

Карлос Лейте, агент защитника «Спартака» Айртона, прокомментировал информацию о возможном переходе бразильца в «Фенербахче».

«Айртон не будет покидать «Спартак» несмотря на разрешение ФИФА», – сказал Лейте.

Бразилец перешел в «Спартак» в 2018 году.

В этом году он продлил контракт.

Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.

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