Агент: «Айртон не уйдет из «Спартака» несмотря на разрешение ФИФА»

" Не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна !!! " )))
Карлос Лейте, агент защитника «Спартака» Айртона, прокомментировал информацию о возможном переходе бразильца в «Фенербахче».
«Айртон не будет покидать «Спартак» несмотря на разрешение ФИФА», – сказал Лейте.
- Бразилец перешел в «Спартак» в 2018 году.
- В этом году он продлил контракт.
- Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.
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