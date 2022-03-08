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Агент: «Айртон не уйдет из «Спартака» несмотря на разрешение ФИФА»

Карлос Лейте, агент защитника «Спартака» Айртона, прокомментировал информацию о возможном переходе бразильца в «Фенербахче».

«Айртон не будет покидать «Спартак» несмотря на разрешение ФИФА», – сказал Лейте.

  • Бразилец перешел в «Спартак» в 2018 году.
  • В этом году он продлил контракт.
  • Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.

«Спартак» – о переходе Айртона в «Фенербахче»: «Все намерены продолжить играть за клуб»

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +15930

    Persona_non_Grata 1 час назад

    " Не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна !!! " )))

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    Рейтинг: +772

    хав_бек 1 час назад

    Пора на левый край искать кого-то. Аиртон, конечно, быстрый игрок, но такой бестолковый.

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