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Более 12 игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед» летом (The Sun)

Будущее ряда игроков «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом. Как пишет Transfer News Live со ссылкой на британское издание The Sun, летом команду могут покинуть более 12 футболистов.

Это будут либо свободные агенты, либо футболисты, проданные по сниженной стоимости из-за приближающегося окончания контракта.

  • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ вне зоны Лиги чемпионов.
  • Команда продолжает бороться за победу в ЛЧ.
  • Летом у нее сменится тренер.

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Источник: твиттер Transfer News Live

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Комментарии1
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    Рейтинг: +484

    pele1981 33 минуты назад

    МЮ скоро станет очередной английской помойкой, типа Норвича, Эвертона, Ньюкасла и иже с ними)))

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