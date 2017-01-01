Фанаты «Тоттенхэма» – Лэмпарду: «Ты просто дерьмовый Джеррард!»

Фанаты «Тоттенхэма» скандировали оскорбительную кричалку в адрес главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда во время матча 28-го тура АПЛ.

Болельщики лондонцев скандировали: «Ты просто дерьмовый Стивен Джеррард!» Активнее всего они использовали эту кричалку после третьего гола.

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» – 5:0.

Команда Лэмпарда проиграла 3 матча АПЛ подряд с общим счетом 0:8.

«Эвертон» идет на 17-м месте в чемпионате.

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