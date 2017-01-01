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Фанаты «Тоттенхэма» – Лэмпарду: «Ты просто дерьмовый Джеррард!»

Фанаты «Тоттенхэма» скандировали оскорбительную кричалку в адрес главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда во время матча 28-го тура АПЛ.

Болельщики лондонцев скандировали: «Ты просто дерьмовый Стивен Джеррард!» Активнее всего они использовали эту кричалку после третьего гола.

  • «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» – 5:0.
  • Команда Лэмпарда проиграла 3 матча АПЛ подряд с общим счетом 0:8.
  • «Эвертон» идет на 17-м месте в чемпионате.

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Источник: The Mirror

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Комментарии3
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    Рейтинг: +91

    Чоткар Патыр 46 минут назад

    Лэмпарду надо было петарду закинуть в их сектор

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    Рейтинг: +17513

    DVOK68 1 час назад

    Таких среди вас,англичан,-большинство.

    2
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    Рейтинг: +212

    ALEXMAN888 1 час назад

    Ну, не красиво.

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