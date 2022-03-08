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  • КДК может рассмотреть протест «Химок» по итогам матча с «Локомотивом» 10 марта

КДК может рассмотреть протест «Химок» по итогам матча с «Локомотивом» 10 марта

8 марта 2022, 09:43
15

Стало известно, когда КДК РФС может рассмотреть протест «Химок» на результат матча с «Локомотивом» (2:3).

  • Московскому клубу грозит техническое поражение.
  • Форвард «Локо» Ян Кухта вышел на поле и забил победный гол.
  • Он не мог играть из-за того, что не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.

По информации «Матч ТВ», протест подмосковного клуба может быть рассмотрен на очередном заседании КДК, которое состоится в четверг, 10 марта.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив Кухта Ян
Комментарии (15)
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OOOVVV.
1646725540
Жаль Локо, железно потеряет 3 очка.
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BRO_football
1646726377
А что, если удаление произошло в чемпионате Чехии, то оно и на чемпионат России распространяется? Что за бред? Какой кретин придумал это правило? Первый раз про такое слышу!
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portero
1646728201
ну неужели в Локо совсем идиоты???
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моэм
1646728845
Вообще то КДК "не может " , а ОБЯЗАНО рассматривать подобные протесты ... иначе на кой х... они нужны...Во всех ФА стран есть отдел по статусу и переходу игроков , в функцию которого входит и оповещение о полученных наказаниях и штрафах "висящих" на игроке ... РФС его получила и должна была оповестить Локо об этом ... у Локо есть призрачный шанс "соскочить" , типа нас не предупредили и мы не знали , потому и наказывать нельзя... но тогда КДК придётся дисквалифицировать отдел РФС , занимающийся этими вопросами ...но надеюсь сработает закон и будет техническое поражение Локо , ведь незнание закона не освобождает от ответственности.
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zadira56
1646729573
Дурдом,блин! Как бы-то ни было,со стороны "Химок" просто некрасиво.Надо было на поле все решать...
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Vitaga
1646729990
этот косяк - очередной показатель непрофессионализма руководства Локо. куда смотрел спортивный директор? такие моменты должны отслеживать и не допускать. обленились они там в конец
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zra78
1646732323
Ну и бред, они даже рассматривать это не будут, ну или сделают вид...
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pele1981
1646733038
Рассмотрит протест, а дальше что? Результат изменят? С Локо очки снимут, Химкам добавят? КДК ничего не изменит, все останется как и есть.
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