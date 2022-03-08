КДК может рассмотреть протест «Химок» по итогам матча с «Локомотивом» 10 марта

Стало известно, когда КДК РФС может рассмотреть протест «Химок» на результат матча с «Локомотивом» (2:3).

Московскому клубу грозит техническое поражение.

Форвард «Локо» Ян Кухта вышел на поле и забил победный гол.

Он не мог играть из-за того, что не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.

По информации «Матч ТВ», протест подмосковного клуба может быть рассмотрен на очередном заседании КДК, которое состоится в четверг, 10 марта.

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