Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
2 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям
3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

КДК может рассмотреть протест «Химок» по итогам матча с «Локомотивом» 10 марта

Стало известно, когда КДК РФС может рассмотреть протест «Химок» на результат матча с «Локомотивом» (2:3).

  • Московскому клубу грозит техническое поражение.
  • Форвард «Локо» Ян Кухта вышел на поле и забил победный гол.
  • Он не мог играть из-за того, что не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.

По информации «Матч ТВ», протест подмосковного клуба может быть рассмотрен на очередном заседании КДК, которое состоится в четверг, 10 марта.

Узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

РФС был уведомлен о дисквалификации Кухты

«Химки» подали протест на результат матча с «Локомотивом»

Агент Кухты: «Ян мог играть с «Химками». После его удаления «Славия» провела три матча»

Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:43
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +11081

    BRO_football 3 минуты назад

    А что, если удаление произошло в чемпионате Чехии, то оно и на чемпионат России распространяется? Что за бред? Какой кретин придумал это правило? Первый раз про такое слышу!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +902

    OOOVVV. 17 минут назад

    Жаль Локо, железно потеряет 3 очка.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11