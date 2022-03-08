КДК может рассмотреть протест «Химок» по итогам матча с «Локомотивом» 10 марта

Стало известно, когда КДК РФС может рассмотреть протест «Химок» на результат матча с «Локомотивом» (2:3).
- Московскому клубу грозит техническое поражение.
- Форвард «Локо» Ян Кухта вышел на поле и забил победный гол.
- Он не мог играть из-за того, что не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.
По информации «Матч ТВ», протест подмосковного клуба может быть рассмотрен на очередном заседании КДК, которое состоится в четверг, 10 марта.
Узнаешь Джикию, Головина и Смолова?
Источник: «Матч ТВ»