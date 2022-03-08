АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон». Кейн оформил дубль, у Доэрти и Кулушевски по два ассиста

В 28-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома забил «Эвертону» пять безответных мячей.

Дважды отличился Гарри Кейн, по разу Хын-Мин Сон и Серхио Регилон, автогол на счету Майкла Кина.

«Тоттенхэм» благодаря победе закрепился на седьмом месте в таблице АПЛ, «Эвертон» идет на 17-й строчке.

Англия. АПЛ. 28-й тур

Тоттенхэм – Эвертон – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Кин, 14 (в свои ворота); 2:0 – Сон, 17; 3:0 – Кейн, 37; 4:0 – Регилон, 46; 5:0 – Кейн, 56.

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