Агент Варелы: «Я неправильно выразился. Гильермо не может спать из-за удаления в дерби»

Оскар Бентанкур, агент защитника «Динамо» Гильермо Варелы, прокомментировал свое высказывание о состоянии 28-летнего футболиста.

Ранее агент уругвайца заявил: «Варела не может спать, ему плохо из-за ситуации вокруг. Ждем шагов от «Динамо».

«Должен сказать, что я не совсем правильно выразился. Гильермо не может спать из-за удаления в матче против «Спартака».

В остальном ситуация рабочая, клуб максимально поддерживает игроков, и все настроены исполнять свои обязательства», — сказал Бентанкур.

В этом сезоне Варела сделал 2 ассиста в 18 матчах.

Он удалился в дерби со «Спартаком» (0:2) на 45-й минуте.

Его контракт с «Динамо» истекает летом 2023 года.

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