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Агент Варелы: «Я неправильно выразился. Гильермо не может спать из-за удаления в дерби»

Оскар Бентанкур, агент защитника «Динамо» Гильермо Варелы, прокомментировал свое высказывание о состоянии 28-летнего футболиста.

Ранее агент уругвайца заявил: «Варела не может спать, ему плохо из-за ситуации вокруг. Ждем шагов от «Динамо».

«Должен сказать, что я не совсем правильно выразился. Гильермо не может спать из-за удаления в матче против «Спартака».

В остальном ситуация рабочая, клуб максимально поддерживает игроков, и все настроены исполнять свои обязательства», — сказал Бентанкур.

  • В этом сезоне Варела сделал 2 ассиста в 18 матчах.
  • Он удалился в дерби со «Спартаком» (0:2) на 45-й минуте.
  • Его контракт с «Динамо» истекает летом 2023 года.

Агент: «Варела не может спать, ему плохо из-за ситуации вокруг. Ждем шагов от «Динамо»

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 17:25
Комментарии3
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    Рейтинг: +5862

    порт 18 минут назад

    300 вискаря, и спишь как младенец.

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    Рейтинг: +31777

    oyabun 47 минут назад

    К чести Динамо, его игроки во втором тайме играли так, как будто бы команды в равных составах.

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    Рейтинг: +9454

    "supermax" 1 час назад

    а вот это вот чего такое
    "сейчас мы знаем не так много, не знаем, будут ли игроки иметь право расторгнуть контракт»

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