Агент: «Варела не может спать, ему плохо из-за ситуации вокруг. Ждем шагов от «Динамо»

Какую-то хрень этот агент несёт.
Если его игроку плохо от удаления в последней игре, то это пройдет и довольно скоро.
Если плохо
"... из-за всей ситуации вокруг ..." , то надо смотреть на карту, где Украина и где Уругвай и чем ему это плохо ?
Да и каких шагов вы ждёте от Динамо ? Скорее Динамо должно ждать шагов от вас. Хлеб за брюхом не ходит.
Оскар Бентанкур, агент защитника «Динамо» Гильермо Варелы, рассказал о состоянии уругвайца.
«Вареле очень плохо из-за всей ситуации вокруг. Он не может спать. Сейчас мы ждeм и посмотрим, что будет делать «Динамо», какие будут шаги.
Сейчас мы знаем не так много, не знаем, будут ли игроки иметь право расторгнуть контракт», – сказал Бентанкур.
- В этом сезоне Варела сделал 2 ассиста в 18 матчах.
- Он удалился в дерби со «Спартаком» (0:2) на 45-й минуте.
- Его контракт с «Динамо» истекает летом 2023 года.
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