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Агент: «Варела не может спать, ему плохо из-за ситуации вокруг. Ждем шагов от «Динамо»

Оскар Бентанкур, агент защитника «Динамо» Гильермо Варелы, рассказал о состоянии уругвайца.

«Вареле очень плохо из-за всей ситуации вокруг. Он не может спать. Сейчас мы ждeм и посмотрим, что будет делать «Динамо», какие будут шаги.

Сейчас мы знаем не так много, не знаем, будут ли игроки иметь право расторгнуть контракт», – сказал Бентанкур.

  • В этом сезоне Варела сделал 2 ассиста в 18 матчах.
  • Он удалился в дерби со «Спартаком» (0:2) на 45-й минуте.
  • Его контракт с «Динамо» истекает летом 2023 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +4494

    neim 10 минут назад

    Какую-то хрень этот агент несёт.
    Если его игроку плохо от удаления в последней игре, то это пройдет и довольно скоро.
    Если плохо
    "... из-за всей ситуации вокруг ..." , то надо смотреть на карту, где Украина и где Уругвай и чем ему это плохо ?
    Да и каких шагов вы ждёте от Динамо ? Скорее Динамо должно ждать шагов от вас. Хлеб за брюхом не ходит.

    0
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    Рейтинг: +32375

    zra78 36 минут назад

    ))))))))))))))

    0
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    Рейтинг: +3111

    serhio80 49 минут назад

    дайте ему ******** всем коллективом, самый правильный шаг со стороны Динамо

    1
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    Рейтинг: +568

    111Hunter111 1 час назад

    Валерьянки накапайте, или бабу хорошую.

    1
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    Рейтинг: +1925

    spam2009 1 час назад

    Да пусть хоть все валят

    2
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    Рейтинг: +18846

    derrik2000 1 час назад

    Так, получается, что Варела не выспавшийся играл со Спартаком и в прострации два раза ГРУБО И ДЕМОНСТРАТИВНО сыграл на игроках Спартака, за что в конце концов был удалён???
    Или это он так МСТИЛ за спецоперацию на Украине???
    )))))))))))))

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    Рейтинг: +75

    dinam 2 часа назад

    крыса походу варела, побежал, хотя к украине никакого отношения не имеет(((

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    Рейтинг: +75

    dinam > dinam 30 минут назад

    походу вранье это все! он не спит из за красной карточки в игре с мясом, а агент не правильно выразился, так что все гуд!

    0
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    Рейтинг: +4359

    ySS 2 часа назад

    А что должен сделать клуб??

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