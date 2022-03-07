Агент: «Варела не может спать, ему плохо из-за ситуации вокруг. Ждем шагов от «Динамо»

Оскар Бентанкур, агент защитника «Динамо» Гильермо Варелы, рассказал о состоянии уругвайца.

«Вареле очень плохо из-за всей ситуации вокруг. Он не может спать. Сейчас мы ждeм и посмотрим, что будет делать «Динамо», какие будут шаги.

Сейчас мы знаем не так много, не знаем, будут ли игроки иметь право расторгнуть контракт», – сказал Бентанкур.

В этом сезоне Варела сделал 2 ассиста в 18 матчах.

Он удалился в дерби со «Спартаком» (0:2) на 45-й минуте.

Его контракт с «Динамо» истекает летом 2023 года.

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