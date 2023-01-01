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В «Баварии» анонсировали переговоры с Левандовски о новом контракте

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан сообщил о планах обсудить с форвардом Робертом Левандовски продление действующего соглашения.

«Я уже неоднократно говорил о том, что весной мы хотим провести переговоры о новых контрактах с несколькими футболистами, включая, конечно, Роберта.

Однако сейчас мы на сто процентов сосредоточены на решающей фазе сезона. Каждая игра становится в какой-то степени финалом», – сказал Кан.

  • Договор поляка с клубом истекает в 2023 году.
  • 33-летний Левандовски в этом сезоне забил 39 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах.

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Источник: Sky Sport Deutschland

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