В «Баварии» анонсировали переговоры с Левандовски о новом контракте

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан сообщил о планах обсудить с форвардом Робертом Левандовски продление действующего соглашения.
«Я уже неоднократно говорил о том, что весной мы хотим провести переговоры о новых контрактах с несколькими футболистами, включая, конечно, Роберта.
Однако сейчас мы на сто процентов сосредоточены на решающей фазе сезона. Каждая игра становится в какой-то степени финалом», – сказал Кан.
- Договор поляка с клубом истекает в 2023 году.
- 33-летний Левандовски в этом сезоне забил 39 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах.
Источник: Sky Sport Deutschland