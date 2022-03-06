Игнатьев – о первом голе за «Крылья»: «Очень давно не забивал, от этого у меня положительные эмоции»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев дал комментарий после матча с тульским «Арсеналом» (2:2).

– Я очень давно не забивал, от этого у меня положительные эмоции. Сегодня получилось наконец-то забить. Верно, что, к сожалению, мы не выиграли. Хотя по игре мы владели большим преимуществом. У нас было много моментов, чтобы забить, надо было дожимать соперника. Но это первая игра после перерыва, поэтому, думаю, по ходу будем набирать форму.

– Ты вышел на поле, когда нам забили второй мяч. Что внутри тебя в этот момент происходило, получил ли дополнительный импульс?

– Какой может быть еще импульс? Команда проигрывает, нужно отыгрываться. Вся команда этот импульс поймала. Хотели выиграть, пошли вперед. Чуть-чуть не дожали.

– Ты совсем недавно перешел в «Крылья». Влился в коллектив?

– Мне легко было влиться. Ребята все моего возраста. Играют в тот футбол, в который я привык играть: стеночки, забегания, короткий и средний пас. Меня очень хорошо приняли, я за это очень благодарен.