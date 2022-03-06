Игнатьев – о первом голе за «Крылья»: «Очень давно не забивал, от этого у меня положительные эмоции»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев дал комментарий после матча с тульским «Арсеналом» (2:2).
– Я очень давно не забивал, от этого у меня положительные эмоции. Сегодня получилось наконец-то забить. Верно, что, к сожалению, мы не выиграли. Хотя по игре мы владели большим преимуществом. У нас было много моментов, чтобы забить, надо было дожимать соперника. Но это первая игра после перерыва, поэтому, думаю, по ходу будем набирать форму.
– Ты вышел на поле, когда нам забили второй мяч. Что внутри тебя в этот момент происходило, получил ли дополнительный импульс?
– Какой может быть еще импульс? Команда проигрывает, нужно отыгрываться. Вся команда этот импульс поймала. Хотели выиграть, пошли вперед. Чуть-чуть не дожали.
– Ты совсем недавно перешел в «Крылья». Влился в коллектив?
– Мне легко было влиться. Ребята все моего возраста. Играют в тот футбол, в который я привык играть: стеночки, забегания, короткий и средний пас. Меня очень хорошо приняли, я за это очень благодарен.
- Игнатьев перешел в «Крылья» этой зимой из «Рубина» на правах аренды.
- Он не забил за казанскую команду ни одного гола в 10 матчах этого сезона.