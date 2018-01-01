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Терюшков: «Удивлен и обескуражен удалением Вианы в матче с «Локомотивом». Возможно, обратимся в ЭСК»

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». На 42-й минуте вторую желтую карточку получил защитник гостей Бруно Виана.

«Мы никогда судейство не комментируем. Но удаление Бруно, который сыграл в мяч и получил локтем — чистая отмашка. Удивлeн и обескуражен подобным решением. Будем рассматривать со всех сторон, но по моему мнению там удаления не было. Если убедимся, что удаления не было, то обратимся в ЭСК.

Надо свои права начинать отстаивать, с учeтом того, что и клуб находится в достаточно тяжeлом состоянии, если ещe будет спорное решение… Будем смотреть, чтобы коллеги более добросовестно подходили к своим обязанностям», – сказал председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

  • «Химки» открыли счет в матче, но к 71-й минуте уступают 1:2.
  • Виана перешел зимой из «Браги».
  • «Химки» замыкают таблицу РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 15:33
Комментарии1
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    Рейтинг: +3895

    PAREVG. 8 минут назад

    Там не было удаления. там была желтая карточка.
    Она стала второй.

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