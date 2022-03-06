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  • Терюшков: «Удивлен и обескуражен удалением Вианы в матче с «Локомотивом». Возможно, обратимся в ЭСК»

Терюшков: «Удивлен и обескуражен удалением Вианы в матче с «Локомотивом». Возможно, обратимся в ЭСК»

6 марта 2022, 15:33
3

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». На 42-й минуте вторую желтую карточку получил защитник гостей Бруно Виана.

«Мы никогда судейство не комментируем. Но удаление Бруно, который сыграл в мяч и получил локтем — чистая отмашка. Удивлeн и обескуражен подобным решением. Будем рассматривать со всех сторон, но по моему мнению там удаления не было. Если убедимся, что удаления не было, то обратимся в ЭСК.

Надо свои права начинать отстаивать, с учeтом того, что и клуб находится в достаточно тяжeлом состоянии, если ещe будет спорное решение… Будем смотреть, чтобы коллеги более добросовестно подходили к своим обязанностям», – сказал председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

  • «Химки» открыли счет в матче, но к 71-й минуте уступают 1:2.
  • Виана перешел зимой из «Браги».
  • «Химки» замыкают таблицу РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Локомотив Химки Виана Бруно
Комментарии (3)
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PAREVG.
1646570551
Там не было удаления. там была желтая карточка. Она стала второй.
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TANNER
1646573364
Желтая 100%. 1 желтая уже была. Желтая + желтая = Красная. Че скулить если все по делу?
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portero
1646586187
Обращайтесь, надо же услышать объяснялки...
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