Терюшков: «Удивлен и обескуражен удалением Вианы в матче с «Локомотивом». Возможно, обратимся в ЭСК»

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». На 42-й минуте вторую желтую карточку получил защитник гостей Бруно Виана.

«Мы никогда судейство не комментируем. Но удаление Бруно, который сыграл в мяч и получил локтем — чистая отмашка. Удивлeн и обескуражен подобным решением. Будем рассматривать со всех сторон, но по моему мнению там удаления не было. Если убедимся, что удаления не было, то обратимся в ЭСК.

Надо свои права начинать отстаивать, с учeтом того, что и клуб находится в достаточно тяжeлом состоянии, если ещe будет спорное решение… Будем смотреть, чтобы коллеги более добросовестно подходили к своим обязанностям», – сказал председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

«Химки» открыли счет в матче, но к 71-й минуте уступают 1:2.

Виана перешел зимой из «Браги».

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