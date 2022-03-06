Терюшков: «Удивлен и обескуражен удалением Вианы в матче с «Локомотивом». Возможно, обратимся в ЭСК»

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». На 42-й минуте вторую желтую карточку получил защитник гостей Бруно Виана.

«Мы никогда судейство не комментируем. Но удаление Бруно, который сыграл в мяч и получил локтем — чистая отмашка. Удивлeн и обескуражен подобным решением. Будем рассматривать со всех сторон, но по моему мнению там удаления не было. Если убедимся, что удаления не было, то обратимся в ЭСК.

Надо свои права начинать отстаивать, с учeтом того, что и клуб находится в достаточно тяжeлом состоянии, если ещe будет спорное решение… Будем смотреть, чтобы коллеги более добросовестно подходили к своим обязанностям», – сказал председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.