«Локомотиву» могут присудить техническое поражение в игре с «Химками» из-за неотбытой дисквалификации Кухты

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». В основе москвичей вышел нападающий Ян Кухта, что может стать причиной технического поражения команды.

Дело в том, что Кухта не отбыл дисквалификацию за красную карточку в своем последнем матче чемпионата Чехии.

«В соответствии со статьей «Применение дисциплинарных санкций» «любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока бывшей ассоциацией, но еще не исполненное (полностью) к моменту трансфера, должно быть применено новой ассоциацией». Существует специальная система уведомлений при выдаче международного трансферного сертификата и регистрации трансфера в системе, используемой ФИФА.

В связи с участием в матче дисквалифицированного футболиста «Локомотиву» грозит присуждение поражения», – написал эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров.