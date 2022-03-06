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  • «Локомотиву» могут присудить техническое поражение в игре с «Химками» из-за неотбытой дисквалификации Кухты

«Локомотиву» могут присудить техническое поражение в игре с «Химками» из-за неотбытой дисквалификации Кухты

6 марта 2022, 14:58
10

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». В основе москвичей вышел нападающий Ян Кухта, что может стать причиной технического поражения команды.

Дело в том, что Кухта не отбыл дисквалификацию за красную карточку в своем последнем матче чемпионата Чехии.

«В соответствии со статьей «Применение дисциплинарных санкций» «любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока бывшей ассоциацией, но еще не исполненное (полностью) к моменту трансфера, должно быть применено новой ассоциацией». Существует специальная система уведомлений при выдаче международного трансферного сертификата и регистрации трансфера в системе, используемой ФИФА.

В связи с участием в матче дисквалифицированного футболиста «Локомотиву» грозит присуждение поражения», – написал эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров.

  • Кухта был куплен зимой у «Славии».
  • К перерыву «Локомотив» обыгрывает «Химки» 2:1.
  • «Химки» – последняя команда РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Локомотив Кухта Ян
Комментарии (10)
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Plyash
1646568100
Фифа расторгла отношения с Россией,теперь наш черёд послать фифу на @уй.
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Rabinovi_ch
1646568111
Может Локомотиву в церковь пора сходить?
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PAREVG.
1646568303
Не выйдет. Россию исключили из всевозможных спортивных ассоциаций, возможно и из ФИФА. Так что пусть теперь идут лесом, вместе со своими регламентами...
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Hektor 84
1646568765
Не удивляет бардак в Локо. Гнать надо по дальше цорна и шайку! И плутника вместе с ними.
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Stalin XP
1646571648
Паровозы могут протащить этот прокол, как нашу фигу Фифе )))
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TOMSON
1646587402
Так то УЕФА и ФИФА нас практически исключили из своих турниров. Почему мы должны соблюдать их правила? Хотя с другой стороны Легионеры ещё зелёный свет не получили на бесплатный отъезд. Может не время ещё забивать болт на их правила?
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Enter2006
1649323759
А что немцы в Локо говорят? "Я-я, дас ист фантастишь!" ??
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