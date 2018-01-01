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«Локомотиву» могут присудить техническое поражение в игре с «Химками» из-за неотбытой дисквалификации Кухты

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». В основе москвичей вышел нападающий Ян Кухта, что может стать причиной технического поражения команды.

Дело в том, что Кухта не отбыл дисквалификацию за красную карточку в своем последнем матче чемпионата Чехии.

«В соответствии со статьей «Применение дисциплинарных санкций» «любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока бывшей ассоциацией, но еще не исполненное (полностью) к моменту трансфера, должно быть применено новой ассоциацией». Существует специальная система уведомлений при выдаче международного трансферного сертификата и регистрации трансфера в системе, используемой ФИФА.

В связи с участием в матче дисквалифицированного футболиста «Локомотиву» грозит присуждение поражения», – написал эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров.

  • Кухта был куплен зимой у «Славии».
  • К перерыву «Локомотив» обыгрывает «Химки» 2:1.
  • «Химки» – последняя команда РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 14:58
Комментарии4
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    Рейтинг: +14908

    Hektor 84 38 минут назад

    Не удивляет бардак в Локо. Гнать надо по дальше цорна и шайку! И плутника вместе с ними.

    2
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    Рейтинг: +3895

    PAREVG. 45 минут назад

    Не выйдет.
    Россию исключили из всевозможных спортивных ассоциаций, возможно и из ФИФА.
    Так что пусть теперь идут лесом, вместе со своими регламентами...

    5
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    Рейтинг: +754

    Rabinovi_ch 49 минут назад

    Может Локомотиву в церковь пора сходить?

    1
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    Рейтинг: +11677

    playsh 49 минут назад

    Фифа расторгла отношения с Россией,теперь наш черёд послать фифу на @уй.

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