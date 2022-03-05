Агент Язиджи: «Юсуф счастлив в ЦСКА. Информация об интересе «Трабзонспора» не соответствует действительности»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Язиджи, опроверг слухи о возможном уходе игрока в «Трабзонспор».

«Информация об интересе к Юсуфу со стороны «Трабзонспора» не соответствует действительности.

Юсуф не задумывается о смене клуба, он счастлив в ЦСКА и его главная цель – быть максимально полезным армейскому клубу», – сказал агент.