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Агент Язиджи: «Юсуф счастлив в ЦСКА. Информация об интересе «Трабзонспора» не соответствует действительности»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Язиджи, опроверг слухи о возможном уходе игрока в «Трабзонспор».

«Информация об интересе к Юсуфу со стороны «Трабзонспора» не соответствует действительности.

Юсуф не задумывается о смене клуба, он счастлив в ЦСКА и его главная цель – быть максимально полезным армейскому клубу», – сказал агент.

  • ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
  • У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
  • Язиджи забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 2 матчах.

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Источник: Metaratings

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