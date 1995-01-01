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    Сезон РПЛ могут завершить в апреле, чтобы минимизировать последствия ухода легионеров

    Текущий розыгрыш чемпионата России может закончиться на месяц раньше.

    Клубы РПЛ обсуждают перенос 28-го, 29-го и 30-го туров лиги на март и апрель.

    Цель – завершить турнир в конце апреля, чтобы минимизировать риски от возможного ухода легионеров.

    • В РПЛ прошло 19 туров из 30.
    • Лидер чемпионата – «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4908

      TOMSON 16 минут назад

      Хотелось бы логику понять. Если хотят закончить пораньше, чтоб и сроки проведения следующего сезона также сместить на пораньше это один разговор. А если просто для поболтать и подумать, то явно бессмысленная затея. Нам явно теперь спешить некуда.

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      Рейтинг: +954

      Lilipyt 17 минут назад

      В чем логика? Уйдут якобы в отпуск и не появятся в следующем сезоне?! Уйдут плясуны придут русские футболеры. Посмотрим у кого молодежка пизже))) Ох, намечается равноправный чемпионат))))))

      0
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      Рейтинг: +593

      MichelWB 40 минут назад

      Да чего тянуть то до апреля, полторы недели и сезон закрыт.

      0
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      Рейтинг: +4106

      neveldomha 40 минут назад

      Что за бред?

      0
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      Рейтинг: +23713

      bset 45 минут назад

      Fan ID еще пораньше ввести не забудьте

      1
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      Рейтинг: +923

      mama1991 53 минуты назад

      смысл их удерживать? ща пока будем варится в собственном котле. надо взгляд на футбол пересмотреть, думаю так и будет, как на украине после 2014 года. так и у нас, чемпионат до 24 февраля, и после. надо реально казахов и белорусов подтягивать. всмысле команды.

      2
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      Рейтинг: +341

      Конопляных дел мастер 54 минуты назад

      Если наши команды отлучены от еврокубков зачем так рано заканчивать? Поля в России с мая по сентябрь хорошие. Всё не для болельщиков. Играют ранней весной, осенью и зимой. Меняйте нафиг регламент. Пусть с мая по октябрь играют, а зимой готовятся и отдыхают.

      4
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      Рейтинг: +11614

      playsh 56 минут назад

      Куда нам спешить,на ЧМ не поедем, давайте играть май-июнь.Пусть снег сойдёт.
      Да вообще самое время переходить на летний(весна-осень) календарь,на шорты да рубашечки.На футбол - да под пивко.Лепота.

      6
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      Рейтинг: +14553

      житель СПб 1 час назад

      Действительно, полное непонимание интересов населения! Да продлить Чемп надо! 3 круг сделать! Чтобы летом в футбол играли! А легионеры - в легионию...

      10
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      Рейтинг: +7116

      серега кашин 1 час назад

      дебилы пусть доигрывают молодежью

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