Сезон РПЛ могут завершить в апреле, чтобы минимизировать последствия ухода легионеров

Хотелось бы логику понять. Если хотят закончить пораньше, чтоб и сроки проведения следующего сезона также сместить на пораньше это один разговор. А если просто для поболтать и подумать, то явно бессмысленная затея. Нам явно теперь спешить некуда.
Текущий розыгрыш чемпионата России может закончиться на месяц раньше.
Клубы РПЛ обсуждают перенос 28-го, 29-го и 30-го туров лиги на март и апрель.
Цель – завершить турнир в конце апреля, чтобы минимизировать риски от возможного ухода легионеров.
- В РПЛ прошло 19 туров из 30.
- Лидер чемпионата – «Зенит».
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