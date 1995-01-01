Сезон РПЛ могут завершить в апреле, чтобы минимизировать последствия ухода легионеров

Текущий розыгрыш чемпионата России может закончиться на месяц раньше.

Клубы РПЛ обсуждают перенос 28-го, 29-го и 30-го туров лиги на март и апрель.

Цель – завершить турнир в конце апреля, чтобы минимизировать риски от возможного ухода легионеров.

В РПЛ прошло 19 туров из 30.

Лидер чемпионата – «Зенит».

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