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    В Москве отменили ковидные ограничения и разрешили заполнять стадионы на 100%

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене использования QR-кодов, а также ограничений в сфере спорта и культуры.

    «Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться.

    Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов.

    Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», – говорится в публикации на сайте столичного градоначальника.

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    Источник: сайт мэра Москвы Сергея Собянина

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +516

      Янвapь 69 55 минут назад

      Та вы шоооооо ?!!! Ну, кто бы мог подумать ! Встаёт резонный вопрос - в каких целях нам два года пудрили и йэбали мозги ? До последнего шли на поводке наших "западных партнёров" ?

      0
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      Рейтинг: +417

      КаДеС 1 час назад

      Вот и подтверждение, что всё это глобалистская повесточка. Только началась национализация элит, так сразу отменили всё резко.
      Ах, да, позвоните Гинцбургу и Голиковой, спросите как дела?)))

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      Рейтинг: +516

      Янвapь 69 > КаДеС 41 минуту назад

      эти две твари наверное уже сидят с трясущимися поджилками на собранных чемоданах и ждут ближайший пароход

      0
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      Рейтинг: +736

      jek718875 1 час назад

      Уряяяя! Свобода!!!мечты сбываются!!!

      0
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      Рейтинг: +16117

      Garrincha58 1 час назад

      смешно право в одночасье ковид закончился тоесть неделю назад был а сейчас делай что хочешь и будь как будет может не надо было нагнетать вообще или есть ещё такое мнение чтобы болельщики приносили хоть какой маломальский доход, а то некоторые потеряли 80 % своего капитала

      2
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      Рейтинг: +12616

      Fusballer 1 час назад

      Госдеп наложил новые санкции, и запретил коронавирусу находиться на территории России.

      5
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      Рейтинг: +1021

      Cubinec1989 1 час назад

      Ну да ну да - пошел я на Her подумал ковид, посмотрев новостную колонку)

      0
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      Рейтинг: +61

      Сделаны из Дерева 2 часа назад

      Вялеколепно!!!!

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      Рейтинг: +9735

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Такому государству можно верить ?
      То-то и оно...

      2
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      Рейтинг: +28451

      silver29 2 часа назад

      Зашибец, вирус свалит от санкций.

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      Рейтинг: +292

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      Очень вовремя, спасибо. Схожу в кино на отечественный фильм, на стадион посмотреть на наших ногомячистов и закончу день концертом Олега Газманова. И все без ограничений. Наконец то!

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      Рейтинг: +1876

      DMитрий > SpartakMoskwa 1 час назад

      Главное сделай это 1 апреля.

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