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  • В Москве отменили ковидные ограничения и разрешили заполнять стадионы на 100%

В Москве отменили ковидные ограничения и разрешили заполнять стадионы на 100%

3 марта 2022, 09:47
9

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене использования QR-кодов, а также ограничений в сфере спорта и культуры.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться.

Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов.

Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», – говорится в публикации на сайте столичного градоначальника.

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Источник: сайт мэра Москвы Сергея Собянина
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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SpartakMoskwa
1646291141
Очень вовремя, спасибо. Схожу в кино на отечественный фильм, на стадион посмотреть на наших ногомячистов и закончу день концертом Олега Газманова. И все без ограничений. Наконец то!
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Cubinec1989
1646292833
Ну да ну да - пошел я на Her подумал ковид, посмотрев новостную колонку)
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Fusballer
1646293141
Госдеп наложил новые санкции, и запретил коронавирусу находиться на территории России.
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Garrincha58
1646293282
смешно право в одночасье ковид закончился тоесть неделю назад был а сейчас делай что хочешь и будь как будет может не надо было нагнетать вообще или есть ещё такое мнение чтобы болельщики приносили хоть какой маломальский доход, а то некоторые потеряли 80 % своего капитала
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jek718875
1646294560
Уряяяя! Свобода!!!мечты сбываются!!!
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КаДеС
1646294945
Вот и подтверждение, что всё это глобалистская повесточка. Только началась национализация элит, так сразу отменили всё резко. Ах, да, позвоните Гинцбургу и Голиковой, спросите как дела?)))
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zigbert
1646307867
Как то все очень быстро и неожиданно.
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Hektor 84
1646335588
Итак все знали что это фикция! Ответ России на санкции.
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