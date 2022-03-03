В Москве отменили ковидные ограничения и разрешили заполнять стадионы на 100%

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене использования QR-кодов, а также ограничений в сфере спорта и культуры.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться.

Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов.

Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», – говорится в публикации на сайте столичного градоначальника.

В 20-м туре РПЛ в Москве состоятся три матча.

Домашние игры проведут ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».

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