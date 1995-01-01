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    «Динамо»: «Шварц продолжает работать с командой. Его не принуждали разорвать контракт»

    «Динамо» прокомментировало информацию о возможном уходе Сандро Шварца с поста главного тренера клуба.

    «В связи с тем, что в последние дни и особенно в преддверии важного ближайшего матча в чемпионате Российской Премьер-Лиги отдельные СМИ публикуют недостоверную, провокационную информацию об игроках и тренерах «Динамо», считаем необходимым заявить следующее.

    Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет.

    Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определeнному тренерским штабом тренировочному плану», — сообщает пресс-служба «Динамо».

    • Шварц возглавил «Динамо» в 2020-м году.
    • Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

    Немецкий футбольный союз требует, чтобы Шварц покинул Россию. Он хочет остаться в «Динамо»

    Шварц – о 2 голах Смолова в 2 матчах: «Фeдор быстро вписался в команду. Доволен, что он с нами»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +469

      Olymp2 1 час назад

      Sport24 стал дешевой желтой страничкой для дебилов

      2
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      Рейтинг: +324

      Patriot58 1 час назад

      Сандро,мы с тобой!

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      Olymp2 1 час назад

      не чета лижущего тедески, предавшего Спартак!

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      За_чистый_футбол 1 час назад

      Молодец! Хоть и немец!

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      Рейтинг: +14475

      житель СПб 1 час назад

      Еще раз молодец! Политики и политика - это одно, а спорт и люди простые - совсем другое. Нельзя путать одно и другое.

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