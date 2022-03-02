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  • «Динамо»: «Шварц продолжает работать с командой. Его не принуждали разорвать контракт»

«Динамо»: «Шварц продолжает работать с командой. Его не принуждали разорвать контракт»

2 марта 2022, 18:13
6

«Динамо» прокомментировало информацию о возможном уходе Сандро Шварца с поста главного тренера клуба.

«В связи с тем, что в последние дни и особенно в преддверии важного ближайшего матча в чемпионате Российской Премьер-Лиги отдельные СМИ публикуют недостоверную, провокационную информацию об игроках и тренерах «Динамо», считаем необходимым заявить следующее.

Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет.

Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определeнному тренерским штабом тренировочному плану», — сообщает пресс-служба «Динамо».

  • Шварц возглавил «Динамо» в 2020-м году.
  • Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (6)
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житель СПб
1646234281
Еще раз молодец! Политики и политика - это одно, а спорт и люди простые - совсем другое. Нельзя путать одно и другое.
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За_чистый_футбол
1646234450
Молодец! Хоть и немец!
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Olymp2
1646234512
не чета лижущего тедески, предавшего Спартак!
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Olymp2
1646235395
Sport24 стал дешевой желтой страничкой для дебилов
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jek718875
1646244887
Представить к награде
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swot1205
1646248551
Шварц, красава, реально мужик, держится , пока!!!
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