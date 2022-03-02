«Динамо»: «Шварц продолжает работать с командой. Его не принуждали разорвать контракт»

«Динамо» прокомментировало информацию о возможном уходе Сандро Шварца с поста главного тренера клуба.

«В связи с тем, что в последние дни и особенно в преддверии важного ближайшего матча в чемпионате Российской Премьер-Лиги отдельные СМИ публикуют недостоверную, провокационную информацию об игроках и тренерах «Динамо», считаем необходимым заявить следующее.

Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет.

Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определeнному тренерским штабом тренировочному плану», — сообщает пресс-служба «Динамо».