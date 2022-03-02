Немецкий футбольный союз требует, чтобы Шварц покинул Россию. Он хочет остаться в «Динамо»

Немецкий футбольный союз оказывает давление на главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.
По информации Sport24, организация требует, чтобы 43-летний немец покинул Россию. Сам Шварц хочет остаться в «Динамо».
Ранее Россию уже покинули два немецких тренера – Маркус Гисдоль («Локомотив») и Даниэль Фарке («Краснодар»). На их решение повлияла в том числе позиция союза.
- Шварц возглавил «Динамо» в 2020-м году.
- Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.
Источник: Sport24