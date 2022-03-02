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    Немецкий футбольный союз требует, чтобы Шварц покинул Россию. Он хочет остаться в «Динамо»

    Немецкий футбольный союз оказывает давление на главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

    По информации Sport24, организация требует, чтобы 43-летний немец покинул Россию. Сам Шварц хочет остаться в «Динамо».

    Ранее Россию уже покинули два немецких тренера – Маркус Гисдоль («Локомотив») и Даниэль Фарке («Краснодар»). На их решение повлияла в том числе позиция союза.

    • Шварц возглавил «Динамо» в 2020-м году.
    • Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

    «Динамо»: «Шварц продолжает работать с командой. Его не принуждали разорвать контракт»

    Шварц – о 2 голах Смолова в 2 матчах: «Фeдор быстро вписался в команду. Доволен, что он с нами»

    Шварц: «Мы поддерживаем Ордеца. То, что происходит на Украине – сердечная боль»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии34
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      Рейтинг: +1093

      Toomans 16 минут назад

      Вот уроды. Им плевать на его карьеру. Впервые за долгое время Динамо стал сильным клубом, претендующим на самые высокие места - а тут все брось, потому что какие-то геи переобулись в воздухе.

      0
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      Рейтинг: +512

      Suvorov51 51 минуту назад

      А вы говорите наши партнёры. да они же гейропа у них другие партнеры

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +469

      Olymp2 1 час назад

      Спам зассал и через Sport24 вбрасывает фейки, а бомбардир тупо повторяет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +907

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Дать Шварцу российское гражданство.

      1
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      Рейтинг: +324

      Patriot58 1 час назад

      Sport24, по ходу, на вбросе всякой фигни себе хочет трафик поднять!
      Может лучше реальные новости давать, а не фейки! И ты, бомбардир, не щелкай! Не раздувай пыль из ни...чего!

      4
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      Рейтинг: +935

      Artemka444 1 час назад

      А они каким местом к нему привязались, они ему начальство что ли???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +469

      Olymp2 1 час назад

      Еще и наш старый козел вылез - Колосков - давайте чемпионат закончим! Ты кому лижешь?!!!! Дай Динамо чемпионат выиграть! Или тебя Газик заплатил? А ленинградцы и войну играли ! В блокаду! Ты кому старый пень слабину даешь? Западу? Зенит в 1944 году кубок выиграл! И никто никому не лизал!

      8
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      Рейтинг: +907

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО > Olymp2 1 час назад

      В 1986 году Колосков подарил киевскому Динамо чемпионство, отобрав у московского Динамо. Существовал лимит ничьих для всех команд, киевлянам лимит ничьих Колосков отменил.

      2
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      Рейтинг: +283

      Best_forever > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Тварь она и спустя 36 лет тварь...

      2
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      Рейтинг: +469

      Olymp2 1 час назад

      У тебя контракт, ау них любовь к своевременному отсосу у американской и прочей ....кратии!

      6
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      Рейтинг: +469

      Olymp2 1 час назад

      Держись! этим толстожопым чиновникам германским лишь бы вовремя подлизать!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +14191

      Cleaner 2 часа назад

      Выкрутят Шварцу руки.

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