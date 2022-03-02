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  • Немецкий футбольный союз требует, чтобы Шварц покинул Россию. Он хочет остаться в «Динамо»

Немецкий футбольный союз требует, чтобы Шварц покинул Россию. Он хочет остаться в «Динамо»

2 марта 2022, 16:45
28

Немецкий футбольный союз оказывает давление на главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

По информации Sport24, организация требует, чтобы 43-летний немец покинул Россию. Сам Шварц хочет остаться в «Динамо».

Ранее Россию уже покинули два немецких тренера – Маркус Гисдоль («Локомотив») и Даниэль Фарке («Краснодар»). На их решение повлияла в том числе позиция союза.

  • Шварц возглавил «Динамо» в 2020-м году.
  • Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (28)
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Gek Dement
1646229122
УЕФА не хочет за такие вещи отстранить немецкие клубы от соревнований? Это давление на тренеров и спортсменов основанное чисто на политический мотивах. Честно, если НФС не приструнят, пусть приходит Суперлига, пусть какой нибудь новый турнир для сборных коммерческий приходит и пусть вся эта действующая гнилая система просто загнётся, она это заслужила, это не спорт. Спорт это спортивные принципы, спортсмены не военные, спортивные соревнования как раз и создавались в противовес войнам, это история черт возьми, они просто всю суть спорта втаптывают в пыль, откровенно.
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JTherry
1646229331
скорее всего, придется уйти Шварцу, не пойдет он против НФС, это против ветра ссать...
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pele1981
1646229473
А чего немчура не потребует от Шрёдера, чтобы он свои посты в Газпроме и Роснефти оставил? Или у них как в пословице: на овцу молодец, а на молодца и сам овца?)))
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_Marqella_
1646230446
Ожидаемо,прощай Шварц, ты был хорошим тренером...
Ответить
Ганнибал Лектор
1646232139
Принимай российское гражданство и оставайся! При тебе у Зенита появился достойный конкурент
Ответить
Olymp2
1646233341
Держись! этим толстожопым чиновникам германским лишь бы вовремя подлизать!
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Olymp2
1646233411
У тебя контракт, ау них любовь к своевременному отсосу у американской и прочей ....кратии!
Ответить
Olymp2
1646236166
Спам зассал и через Sport24 вбрасывает фейки, а бомбардир тупо повторяет
Ответить
Toomans
1646239384
Вот уроды. Им плевать на его карьеру. Впервые за долгое время Динамо стал сильным клубом, претендующим на самые высокие места - а тут все брось, потому что какие-то геи переобулись в воздухе.
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m40
1646245275
Требует?...Такая вот она демократия
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