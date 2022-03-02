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Главные новости дня. УЕФА может запретить трансляции ЛЧ в России; Гисдоль ушел из «Локо», Воронин – из «Динамо»

2 марта 2022, 01:27
2

Абрамовичу предложат продать «Челси» на этой неделе. Есть минимум три потенциальных покупателя.

УЕФА может запретить трансляции Лиги чемпионов в России.

Adidas приостановил сотрудничество с РФС. Оно длилось с 2008 года.

Левандовски хочет перейти в «Атлетико» (El Chiringuito).

Миранчук впервые за 1,5 года в «Аталанте» забил и ассистировал в одном матче.

Гисдоль ушел из «Локомотива» без предупреждения. Исполняющим обязанности назначен Комппер.

DFB поставил ультиматум перед Гисдолем: либо отъезд из России, либо невозможность дальнейшей работы в Германии (Иван Карпов).

«Динамо» объявило об уходе Воронина.

«Урал» объявил о расторжении контракта с украинцем Годзюром.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1646199225
Уничтожение Нашего футбола и не только- продолжается !
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гор ген
1646204146
кому интересен ваш недофутбол и вообще ваш спорт страна изгой
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