Главные новости дня. УЕФА может запретить трансляции ЛЧ в России; Гисдоль ушел из «Локо», Воронин – из «Динамо»

Абрамовичу предложат продать «Челси» на этой неделе. Есть минимум три потенциальных покупателя.
УЕФА может запретить трансляции Лиги чемпионов в России.
Adidas приостановил сотрудничество с РФС. Оно длилось с 2008 года.
Левандовски хочет перейти в «Атлетико» (El Chiringuito).
Миранчук впервые за 1,5 года в «Аталанте» забил и ассистировал в одном матче.
Гисдоль ушел из «Локомотива» без предупреждения. Исполняющим обязанности назначен Комппер.
DFB поставил ультиматум перед Гисдолем: либо отъезд из России, либо невозможность дальнейшей работы в Германии (Иван Карпов).
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Источник: Бомбардир.ру