Абрамовичу предложат продать «Челси» на этой неделе. Есть минимум три потенциальных покупателя

Российский бизнесмен Роман Абрамович получит предложение о продаже «Челси» на этой неделе, сообщает The Telegraph.

По информации источника, есть минимум три потенциальных покупателя, которые считают, что Абрамович рассмотреть предложения о продаже.

Препятствием для заключения сделки могут стать санкции, которые могут быть введены против Абрамовича до конца этой недели.

Ранее Абрамович передал управление «Челси» одноименному благотворительному фонду, чтобы клуб не попал под санкции.

Клуб оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

Абрамович купил клуб в 2003 году.

При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

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