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  • Абрамовичу предложат продать «Челси» на этой неделе. Есть минимум три потенциальных покупателя

Абрамовичу предложат продать «Челси» на этой неделе. Есть минимум три потенциальных покупателя

1 марта 2022, 22:50
10

Российский бизнесмен Роман Абрамович получит предложение о продаже «Челси» на этой неделе, сообщает The Telegraph.

По информации источника, есть минимум три потенциальных покупателя, которые считают, что Абрамович рассмотреть предложения о продаже.

Препятствием для заключения сделки могут стать санкции, которые могут быть введены против Абрамовича до конца этой недели.

Ранее Абрамович передал управление «Челси» одноименному благотворительному фонду, чтобы клуб не попал под санкции.

  • Клуб оценивается в 1,9 миллиарда долларов.
  • Абрамович купил клуб в 2003 году.
  • При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (10)
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Avengеr
1646165529
Врут! Не три, а четыре. Мне Рома огромную скидку обещал.
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Plyash
1646166754
Абрамович бразильский Сантос купить хочет.Там люди адекватные,там Пеле живёт,который русских помнит и любит.И тогда европейские звёзды все поедут играть в Южную Америку.
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житель СПб
1646170166
Вроде немало лет человеку. Еще не поздно грехи замаливать - и сделать что-то для своей Родины...
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Lilipyt
1646175637
Ахах как быстро нашлись желающие купить клуб. Осталось узнать во сколько его оценили они сами) Напоминает как Трамп начал требовать немедленно продать тик ток американским инвесторам иначе заблокируют в США и наложат санкции. Вот что происходит когда популярная сеть не из демократического дома))) Так и у Абрамовича отберут клуб если не продаст)
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Psih86
1646191083
1,9 ??? Минимальная цена думаю не ниже 3...
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pele1981
1646211206
Продай им клуб, Абрамка, за 10 млрд фунтов стерлингов - обмани англо-саксов)))
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