УЕФА может запретить трансляции Лиги чемпионов в России

В России могу перестать показывать матчи Лиги чемпионов, сообщает бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов.

«Насколько я понимаю, не только НХЛ может исчезнуть из российского эфира. В УЕФА идут консультации насчет Лиги Чемпионов.

Весьма вероятно, что УЕФА откажет в показе в России футбола. И далее пойдет эффект домино. Останется чемпионат Беларуси, который все смотрели 2 года назад», – написал Андронов в телеграме.

Ранее УЕФА исключил «Спартак» из Лиги Европы.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.

Нагельсман: «Хорошо, что УЕФА быстро перенес финал Лиги чемпионов из России»

УЕФА планирует отказаться от спонсорства «Газпрома». Оно приносит 40 миллионов в год (The Guardian)

Ротенберг – о переносе финала ЛЧ: «Неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением»