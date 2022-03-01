Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

УЕФА может запретить трансляции Лиги чемпионов в России

1 марта 2022, 19:45
64

В России могут перестать показывать матчи Лиги чемпионов, сообщает бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов.

«Насколько я понимаю, не только НХЛ может исчезнуть из российского эфира. В УЕФА идут консультации насчет Лиги Чемпионов.

Весьма вероятно, что УЕФА откажет в показе в России футбола. И далее пойдет эффект домино. Останется чемпионат Беларуси, который все смотрели 2 года назад», – написал Андронов в телеграме.

  • Ранее УЕФА исключил «Спартак» из Лиги Европы.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Еще по теме:
Победитель ЛЧ не будет играть в Суперкубке УЕФА с 2024 года. За трофей будут бороться чемпионы ЛЕ и ЛК (L'Equipe) 2
«Сделай все, чтобы я оказался там». Чуамени – своему агенту во время матчей «Реала» в ЛЧ
Рыжиков: «Победу над «Барселоной» отмечали в номере Семака с вином»
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов
Комментарии (64)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zlatan2718
1646153830
Не волнуйтесь. У нас ещё ФНЛ есть
Ответить
swot1205
1646153857
да когда уже наши им отрубят газ и нефть. И как же они заговорят?????
Ответить
Olymp2
1646154444
надеюсь тогда у роскомнадзора хватит ума не мешать смотреть в интернете
Ответить
Fusballer
1646155006
Как шустро подорвались со своими ограничениями и запретами. Сразу видно, что давно готовились.
Ответить
Garrincha58
1646155963
да мне лично нас...ть на эту ЛЧ смотреть на попрыгунчика Неймара или шляха Лювандкого противно и нисколько не интересно
Ответить
Dr.Metal
1646156204
Ой, уже и не надо. Есть вещи поважнее лиги чемпионов
Ответить
Форвард 79
1646157025
В смысле запретить показ ЛЧ?! Можно подумать, что после такого свинства кому нибудь в России будет интересно смотреть этот турнир прохиндеев. Пусть сами играют по своим вновь выдуманым правилам Флаг в руки!!!
Ответить
SuperNils
1646159640
Через пиратские онлайн-сайты посмотрим, ничего страшного.
Ответить
Roma56
1646167238
Настоящие любители футбола найдут способ как смотреть (кто с интернетом дружит по крайней мере) - всем адекватам респект! Остальные - кто "из принципа и не смотрел бы" - вам крупно повезло) вас избавят от таких невыносимых трансляций, а проклятые гейропейцы очень будут жалеть что вы не включили сратч тв. Давайте покажем им всем! Будем принципиально не смотреть то что и так не показывают!
Ответить
CSKA471
1646167843
Ну чтож, будем смотреть беспощадный Российский футбол, перетерпимся
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
2
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
9
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
1
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
6
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
8
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Все новости
Все новости
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
6
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
8
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
9
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
11
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
21
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
10
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
23
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
30
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
2
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+