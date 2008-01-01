УЕФА может запретить трансляции Лиги чемпионов в России

Останется лайв тв, которое и так смотрит большинство. К тому же уже не помню, когда я смотрел еврокубки без наших клубов. Каждый год они и те же команды в 1/4 ЛЧ. Турнир давно существует не ради популяризации спорта и своей спортивной составляющей, а ради денег китайских и американских зрителей, поддержки блм, лгбт и других аббревиатур. Так что лично я точно ничего не потеряю. Забыл вот на выхах посмотреть Звезда-Партизан. Вот это было обидно.
В России могу перестать показывать матчи Лиги чемпионов, сообщает бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов.
«Насколько я понимаю, не только НХЛ может исчезнуть из российского эфира. В УЕФА идут консультации насчет Лиги Чемпионов.
Весьма вероятно, что УЕФА откажет в показе в России футбола. И далее пойдет эффект домино. Останется чемпионат Беларуси, который все смотрели 2 года назад», – написал Андронов в телеграме.
- Ранее УЕФА исключил «Спартак» из Лиги Европы.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
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