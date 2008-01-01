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    УЕФА может запретить трансляции Лиги чемпионов в России

    В России могу перестать показывать матчи Лиги чемпионов, сообщает бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов.

    «Насколько я понимаю, не только НХЛ может исчезнуть из российского эфира. В УЕФА идут консультации насчет Лиги Чемпионов.

    Весьма вероятно, что УЕФА откажет в показе в России футбола. И далее пойдет эффект домино. Останется чемпионат Беларуси, который все смотрели 2 года назад», – написал Андронов в телеграме.

    • Ранее УЕФА исключил «Спартак» из Лиги Европы.
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    Нагельсман: «Хорошо, что УЕФА быстро перенес финал Лиги чемпионов из России»

    УЕФА планирует отказаться от спонсорства «Газпрома». Оно приносит 40 миллионов в год (The Guardian)

    Ротенберг – о переносе финала ЛЧ: «Неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением»

    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии44
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      Рейтинг: +472

      klimovich 13 минут назад

      Останется лайв тв, которое и так смотрит большинство. К тому же уже не помню, когда я смотрел еврокубки без наших клубов. Каждый год они и те же команды в 1/4 ЛЧ. Турнир давно существует не ради популяризации спорта и своей спортивной составляющей, а ради денег китайских и американских зрителей, поддержки блм, лгбт и других аббревиатур. Так что лично я точно ничего не потеряю. Забыл вот на выхах посмотреть Звезда-Партизан. Вот это было обидно.

      0
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      Рейтинг: +2014

      serglider 26 минут назад

      Да ладно! Торренты наше все))) Даешь матчи ЛЧ в коментариях Гоблинв-Пучкова без цензуры))) Я бы смотрел...

      1
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      Рейтинг: +932

      вальтер79 1 час назад

      свою лигу чемпионов замутим казахи белорусы сербы китайцы еще и европу переплюнем))))

      1
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      Рейтинг: +1368

      Форвард 79 1 час назад

      Ничего страшного Губерниев через телефон показ вещать будет)))

      2
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      Рейтинг: +804

      Roma56 > Форвард 79 7 минут назад

      вот это точно хороший способ чтобы добровольно не хотели все смотреть ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +1010

      SuperNils 1 час назад

      Через пиратские онлайн-сайты посмотрим, ничего страшного.

      5
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      Рейтинг: +804

      Roma56 > SuperNils 6 минут назад

      +
      здравый адекватный комментарий!
      а то сплошная бравада как тут все не будут смотреть, а европа пожалеет

      0
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      Рейтинг: +419

      bratskij 1 час назад

      Да и ладно, а потраченное время на просмотр отдадим семье, друзьям или огороду и то полезней.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      D_a_g_a > bratskij 1 час назад

      Ночью в огород? матчи начинаются в 23:00.только если не живешь в центральной части страны.

      1
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      Рейтинг: +12530

      Fusballer > D_a_g_a 56 минут назад

      Ночью спать, а утром - на огород.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13245

      Barmaleushka 2 часа назад

      Ну и ладно , мы построим свою Лигу Чемпионов с "блекджеком" и шлюхами .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13245

      Barmaleushka 2 часа назад

      Надеюсь скоро Европа будет в принудительном порядке смотреть трансляции ФНЛ 2 .

      3
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      Рейтинг: +1368

      Форвард 79 > Barmaleushka 1 час назад

      Широко раскрытыми глазами

      0
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      Рейтинг: +4254

      ySS 2 часа назад

      Чисто показной политический ход.
      Мелкая пакость от мелких пакостников

      0
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      Рейтинг: +1368

      Форвард 79 2 часа назад

      В смысле запретить показ ЛЧ?!
      Можно подумать, что после такого свинства кому нибудь в России будет интересно смотреть этот турнир прохиндеев.
      Пусть сами играют по своим вновь выдуманым правилам
      Флаг в руки!!!

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