УЕФА может запретить трансляции Лиги чемпионов в России

В России могут перестать показывать матчи Лиги чемпионов, сообщает бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов.

«Насколько я понимаю, не только НХЛ может исчезнуть из российского эфира. В УЕФА идут консультации насчет Лиги Чемпионов.

Весьма вероятно, что УЕФА откажет в показе в России футбола. И далее пойдет эффект домино. Останется чемпионат Беларуси, который все смотрели 2 года назад», – написал Андронов в телеграме.