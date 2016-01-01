«Урал» объявил о расторжении контракта с украинцем Годзюром

Годзюр поедет играть в Польшу во второй дивизион за одну десятую от того, что в Урале получал. Дурашка.(
«Урал» объявил об уходе вратаря Ярослава Годзюра.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В начале февраля украинец продлил контракт с клубом до лета 2023 года.
- 36-летний Годзюр выступал за «Урал» с 2017 года.
- Вратарь пропустил 146 голов в 112 матчах.
⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Рубин», «Спартак» проиграл ЦСКА, «Динамо» разгромило «Химки»
Украинец Годзюр расторг контракт с «Уралом» через месяц после его продления («Матч ТВ»)
«Урал» выступил за расширение РПЛ. «Химки», «Арсенал» и «Ростов» поддержали («РБ Спорт»)