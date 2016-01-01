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    «Урал» объявил о расторжении контракта с украинцем Годзюром

    «Урал» объявил об уходе вратаря Ярослава Годзюра.

    Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В начале февраля украинец продлил контракт с клубом до лета 2023 года.

    • 36-летний Годзюр выступал за «Урал» с 2017 года.
    • Вратарь пропустил 146 голов в 112 матчах.

    ⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Рубин», «Спартак» проиграл ЦСКА, «Динамо» разгромило «Химки»

    Украинец Годзюр расторг контракт с «Уралом» через месяц после его продления («Матч ТВ»)

    «Урал» выступил за расширение РПЛ. «Химки», «Арсенал» и «Ростов» поддержали («РБ Спорт»)

    Источник: сайт «Урала»

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    Сегодня, 09:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14151

      Cleaner 1 час назад

      Годзюр поедет играть в Польшу во второй дивизион за одну десятую от того, что в Урале получал. Дурашка.(

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      Рейтинг: +13840

      ilichkadr 3 часа назад

      И без обоюдного согласия понятно, что причина расторжения контракта - конфликт с Украиной. В Ивано-Франковске однозначно не поймут, а возвращаться домой придётся.

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      Рейтинг: +11475

      playsh > ilichkadr 1 час назад

      Витя,пусть уезжает.Да и фамилия у него "некрасивая"...
      А работу(игру) в России ему всё одно - припомнят.

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      Рейтинг: +13840

      ilichkadr > playsh 32 минуты назад

      Саша, да я не против, пусть уезжает. В (на) Украине очень развито хуторизм и хатаскрайничество. Не успел сказать "МУ", как сосед уже тут как тут с вопросами.
      Что касаемо фамилии, то она очень даже русская, происходит путем добавления 2 сложных частиц «ГОД + ЗЮР». Есть некое выражение "Непонятное зюрчание там - то"

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