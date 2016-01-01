«Урал» объявил о расторжении контракта с украинцем Годзюром

«Урал» объявил об уходе вратаря Ярослава Годзюра.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В начале февраля украинец продлил контракт с клубом до лета 2023 года.

36-летний Годзюр выступал за «Урал» с 2017 года.

Вратарь пропустил 146 голов в 112 матчах.

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Украинец Годзюр расторг контракт с «Уралом» через месяц после его продления («Матч ТВ»)

«Урал» выступил за расширение РПЛ. «Химки», «Арсенал» и «Ростов» поддержали («РБ Спорт»)