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    Миранчук впервые за 1,5 года в «Аталанте» забил и ассистировал в одном матче

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук накануне помог команде разгромить «Сампдорию» (4:0). У россиянина гол и результативный пас.

    Миранчук в Бергамо с сентября 2020 года, и ранее у него не было гола и ассиста в одном матче.

    • Он сыграл впервые с 22 января.
    • Миранчук более месяца восстанавливался после травмы.
    • «Аталанта» идет в Серии А 5-й.

    Пессина: «Миранчук и Малиновский на днях обнялись. Футбол объединяет то, что человеческое безумие пытается разделить»

    Агент Миранчука: «Разговоров об отъезде Алексея из Италии нет. Надеюсь на объективность»

    Агент Миранчука: «Алексею нелегко, он все ощущает. На россиянах за рубежом лежит повышенная ответственность»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11486

      playsh 2 часа назад

      Лёша берёг себя к ЧМ-22,но европейская антанта не допустила нас туда.Ну что же,потерпим до следующих форумов.

      2
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      Рейтинг: +6745

      vladik12 > playsh 2 часа назад

      Когда уже мы будем диктовать миру условия, а не они.

      2
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      Рейтинг: +11486

      playsh > vladik12 2 часа назад

      Так уже диктуем - и это не какой-то там спорт,тут посерьёзнее...

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