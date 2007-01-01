Миранчук впервые за 1,5 года в «Аталанте» забил и ассистировал в одном матче

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук накануне помог команде разгромить «Сампдорию» (4:0). У россиянина гол и результативный пас.

Миранчук в Бергамо с сентября 2020 года, и ранее у него не было гола и ассиста в одном матче.

Он сыграл впервые с 22 января.

Миранчук более месяца восстанавливался после травмы.

«Аталанта» идет в Серии А 5-й.

Пессина: «Миранчук и Малиновский на днях обнялись. Футбол объединяет то, что человеческое безумие пытается разделить»

Агент Миранчука: «Разговоров об отъезде Алексея из Италии нет. Надеюсь на объективность»

Агент Миранчука: «Алексею нелегко, он все ощущает. На россиянах за рубежом лежит повышенная ответственность»