Левандовски хочет перейти в «Атлетико» (El Chiringuito)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски планирует сменить клуб. Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на испанскую передачу El Chiringuito, поляк хотел бы перейти в «Атлетико».

Левандовски не нравится, что «Бавария» затягивает переговоры по новому контракту, который истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Левандовски забил 39 мячей и отдал 3 результативные передачи в 33 матчах.

Он стоит 50 миллионов евро.

Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.

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