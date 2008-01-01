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    Adidas приостановил сотрудничество с РФС. Оно длилось с 2008 года

    Немецкий экипировщик Adidas сообщил о приостановке сотрудничества с РФС. Сроки возобновления не уточняются.

    Вероятно, это реакция на спецоперацию России на Украине.

    • Adidas работал с РФС с 2008 года.
    • Кроме того, немецкая компания экипировала сборную России в 1992-1993 годах.
    • Сборная России сейчас отстранена от международных турниров.

    Карпин – об отстранении сборной России: «Надеюсь, санкции побыстрее отменят. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»

    РФС – об отстранении российских клубов и сборных: «Дискриминационное решение. Оставляем за собой право оспаривать его»

    ⚡ Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +197

      Масоха 1 час назад

      Кроме Белоруссии нам не с кем играть, так что форма не пригодится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +306

      Конопляных дел мастер 1 час назад

      Старая советская поговорка сегодня как нельзя кстати:
      "Сегодня носит Адидас, а завтра родину продаст". )))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6745

      vladik12 2 часа назад

      Ничего, будут наши доблестные игрочки выступать в тряпках московской фабрики "Большевичка". Но с кем?..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13235

      Barmaleushka > vladik12 54 минуты назад

      Китайского палёного адика хватит , чтобы все сборные в мире экипировать . А у них не только абибас имеется !

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