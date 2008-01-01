Adidas приостановил сотрудничество с РФС. Оно длилось с 2008 года

Немецкий экипировщик Adidas сообщил о приостановке сотрудничества с РФС. Сроки возобновления не уточняются.

Вероятно, это реакция на спецоперацию России на Украине.

Adidas работал с РФС с 2008 года.

Кроме того, немецкая компания экипировала сборную России в 1992-1993 годах.

Сборная России сейчас отстранена от международных турниров.

Карпин – об отстранении сборной России: «Надеюсь, санкции побыстрее отменят. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»

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⚡ Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований