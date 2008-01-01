Adidas приостановил сотрудничество с РФС. Оно длилось с 2008 года

Кроме Белоруссии нам не с кем играть, так что форма не пригодится.
Немецкий экипировщик Adidas сообщил о приостановке сотрудничества с РФС. Сроки возобновления не уточняются.
Вероятно, это реакция на спецоперацию России на Украине.
- Adidas работал с РФС с 2008 года.
- Кроме того, немецкая компания экипировала сборную России в 1992-1993 годах.
- Сборная России сейчас отстранена от международных турниров.
Карпин – об отстранении сборной России: «Надеюсь, санкции побыстрее отменят. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»
РФС – об отстранении российских клубов и сборных: «Дискриминационное решение. Оставляем за собой право оспаривать его»
⚡ Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований