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    Терюшков: «Надо быть готовыми к отъезду легионеров из РПЛ. Можем двигаться к советской традиции, когда и без них у нас был сильный чемпионат»

    Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков анонсировал отъезд легионеров из РПЛ. Он видит в этом потенциал для развития.

    «Надо быть готовым к массовому отъезду иностранцев из российского футбола. В ближайшее время это может произойти. Есть риск, что уже после мартовских матчей сборных часть легионеров не вернeтся. Все контракты в текущей реальности с зарубежными игроками могут быть ничтожными, но все спортсмены – в первую очередь профессионалы. Всe-таки, я думаю, будут и те, кто доиграют до конца существующих контрактов. Но не исключаю, что, в частности, у европейских представителей может всe пройти и в той реальности, какую мы сейчас описали.

    Но это шанс для доморощенных спортсменов. В международной изоляции интерес зрителей будет завлекаться внутренними первенствами. Когда будут играть только наши ребята, станут не менее зрелищным футбол, хоккей, баскетбол.

    Российский футбол может двигаться в сторону советских традиций, когда и без иностранцев у нас был очень сильный чемпионат», – сказал Терюшков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии9
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      Рейтинг: +197

      Масоха 2 часа назад

      Дебильный!

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      Рейтинг: +14162

      Cleaner 2 часа назад

      Вот именно БЕЗ НИХ у нас и был сильный чемпионат!

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      Рейтинг: +235

      bomilazdeshnii > Cleaner 2 часа назад

      Все познается в сравнении. Сильный в сравнении с каким?

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      Рейтинг: +2602

      nemolod 3 часа назад

      Долго двигаться придется!

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      Рейтинг: +3487

      Kollljan 4 часа назад

      Терюшков идиот!!!!

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      Рейтинг: +12523

      Fusballer 4 часа назад

      Советский спорт в целом развивался не в изоляции. Да и подход был другим.

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      Рейтинг: +548

      v.v.navashinsky > Fusballer 4 часа назад

      Идея хорошая,но потребуется много времени и усилий,чтобы все перестроить.Изоляция-она не вечная.Пройдет время,и все восстановится.Правильно Вы сказали о другом подходе.Главная проблема для наших футболистов-это завышенные зарплаты.Когда Вам платят 100 000$,а потом предложат 100 000 рублей,Вы конечно будете недовольны.Нужно их спустить с небес на землю.И работать,работать,и работать.

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      Рейтинг: +2327

      Челнинец 5 часов назад

      Звездец спорту! Наблюдать любительский футбол, д.а.у.н. этот Тюрешков

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      Рейтинг: +1131

      Стаz 5 часов назад

      У нас не без них был сильный чемпионат,у нас был спорт мирового уровня во всех дициплинах

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