Терюшков: «Надо быть готовыми к отъезду легионеров из РПЛ. Можем двигаться к советской традиции, когда и без них у нас был сильный чемпионат»

Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков анонсировал отъезд легионеров из РПЛ. Он видит в этом потенциал для развития.

«Надо быть готовым к массовому отъезду иностранцев из российского футбола. В ближайшее время это может произойти. Есть риск, что уже после мартовских матчей сборных часть легионеров не вернeтся. Все контракты в текущей реальности с зарубежными игроками могут быть ничтожными, но все спортсмены – в первую очередь профессионалы. Всe-таки, я думаю, будут и те, кто доиграют до конца существующих контрактов. Но не исключаю, что, в частности, у европейских представителей может всe пройти и в той реальности, какую мы сейчас описали.

Но это шанс для доморощенных спортсменов. В международной изоляции интерес зрителей будет завлекаться внутренними первенствами. Когда будут играть только наши ребята, станут не менее зрелищным футбол, хоккей, баскетбол.

Российский футбол может двигаться в сторону советских традиций, когда и без иностранцев у нас был очень сильный чемпионат», – сказал Терюшков.