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    Осинькин: «У Сергеева хорошие шансы закрепиться в «Зените», но пока это только эпизод»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал дебютный мяч экс-форварда самарцев Ивана Сергеева за «Зенит».

    — Интересный факт: Иван в 19 турах в третий раз сыграл против «Рубина» — и у него с казанцами три гола и передача!

    Понятно, что на таком коротком отрезке, учитывая количество сыгранных минут, настоящей оценки быть не может, но то, что он выглядит уверенно, что на уровне по скорости и физическим данным, — это видно. Он использует те возможности, которые ему дают команда и тренер.

    У Сергеева хорошие шансы закрепиться в составе «Зенита». Хотя пока это аванс, эпизод, который надо подкреплять. Когда у Ивана будет возможность выходить в основе, вот тогда он должен все доказать.

    — Порадовались за него?

    — Естественно. Отправил смс. Мне всегда приятно за успехи футболистов, с которыми я работал.

    • Сергеев забил дебютный мяч за «Зенит» в 3-м матче.
    • Он перешел в «Зенит» этой зимой из «Крыльев Советов».
    • Сергеев забил 7 голов в 19 матчах РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4082

      neveldomha 1 час назад

      Положил красиво. Считаю на сегодняшний день лучший гол сезона.

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      Рейтинг: +59483

      portero 5 часов назад

      Игру не смотрел, но рад за Сергеева...

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