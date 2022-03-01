Осинькин: «У Сергеева хорошие шансы закрепиться в «Зените», но пока это только эпизод»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал дебютный мяч экс-форварда самарцев Ивана Сергеева за «Зенит».
— Интересный факт: Иван в 19 турах в третий раз сыграл против «Рубина» — и у него с казанцами три гола и передача!
Понятно, что на таком коротком отрезке, учитывая количество сыгранных минут, настоящей оценки быть не может, но то, что он выглядит уверенно, что на уровне по скорости и физическим данным, — это видно. Он использует те возможности, которые ему дают команда и тренер.
У Сергеева хорошие шансы закрепиться в составе «Зенита». Хотя пока это аванс, эпизод, который надо подкреплять. Когда у Ивана будет возможность выходить в основе, вот тогда он должен все доказать.
— Порадовались за него?
— Естественно. Отправил смс. Мне всегда приятно за успехи футболистов, с которыми я работал.
- Сергеев забил дебютный мяч за «Зенит» в 3-м матче.
- Он перешел в «Зенит» этой зимой из «Крыльев Советов».
- Сергеев забил 7 голов в 19 матчах РПЛ.