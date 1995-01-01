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    РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Рубином» благодаря голу Сергеева на 92-й минуте

    В 19-м туре чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 3:2.

    Хозяева поля забили на 48-й и 55-й минутах – отличились Юри Алберто и Алексей Сутормин.

    Однако казанцы сумели отыграться благодаря дублю Виталия Лисаковича.

    Победный гол на 92-й минуте забил Иван Сергеев. Для новичка «Зенита» он стал дебютным.

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 3:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Алберто, 48; 2:0 – Сутормин, 55 (с пенальти); 2:1 – Лисакович, 61; 2:2 – Лисакович, 67; 3:2 – Сергеев, 90+2.

    «Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Круговой (Ерохин, 84), Сутормин (Мостовой, 74), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Оздоев, 90+4), Малком, Дзюба, Алберто (Сергеев, 74).

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Тальби, Самошников, Ломовицкий (Уремович, 72), Кучаев (Апшацев, 84), Мусаев, Хвича (Бакаев, 72), Хакшабанович, Дрейер (Зуев, 72), Лисакович (Онугха, 72).

    Предупреждения: Барриос, 31 – Мусаев, 17; Ломовицкий, 54.

    Удаление: нет – Мусаев, 79.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Сергеев – о дебютном голе за «Зенит»: «Оказался в нужное время в нужном месте. Получилось эффектно»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии29
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      Рейтинг: +14137

      Cleaner 59 минут назад

      Зенит, при ТАКОМ БАБЛЕ, неужели нельзя купить НОРМАЛЬНОГО ВРАТАРЯ??? Что за ДЫРЫ у вас в воротах????????????????

      0
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      Рейтинг: +2215

      Бриг > Cleaner 23 минуты назад

      Кого? Подскажи, купим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5528

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Клаудиньо как всегда ТОП. Ему надо переходить в большой чемпионат. Потенциал стать звездой мирового футбола очевиден. Альберто понравился. Но Дзюбу пора уже убирать, ставьте Мостового и на фланг, а в центр нападения Альберто

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      Рейтинг: +2215

      Бриг > GoldPlayFIFARus9 22 минуты назад

      Не согласен Дзю на уровне.

      0
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      Рейтинг: +59482

      portero 1 час назад

      Похоже Семак опять чуть не обосрался....
      Не тянет даже в РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +49196

      MaxRnD 1 час назад

      Всё банально и как обычно, когда Рубин вернулся в игру, которая уже плавно катилась к ничьей, судейка неожиданно (вот кто бы мог подумать) подсуетился !
      Кричать о том, что это нарушение и кристально-чистая ЖК не надо, ибо был бы счёт 2-0, судья на 80 минуте на такое нарушение даже внимания бы не обратил ..., а так время поджимало и надо было хоть что-то придумывать. Придумал, молодец

      1
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      Рейтинг: +14137

      Cleaner > MaxRnD 57 минут назад

      Мусаев ДАЛ ПОВОД судье. Зачем с желтой карточкой за игру руками, повторять это еще раз в трех метрах от судьи???

      0
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      Рейтинг: +929

      вальтер79 2 часа назад

      нервная победа а так игра топ сергеев красава как бразил сыграл

      2
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      Рейтинг: +6553

      BarStep 2 часа назад

      Не смотрел., но доволен!)

      2
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      Рейтинг: +14137

      Cleaner > BarStep 54 минуты назад

      А я смотрел, но недоволен. Зенит отскочил. И не каждый судья за такое нарушение вторую желтую даст. Судья хотел удалить игрока Рубина, Мусаев своей глупостью помог ему в этом.

      0
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      Рейтинг: +4079

      neveldomha 2 часа назад

      Казанцы молодцы, но счёт по игре.

      4
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      Рейтинг: +3320

      Spirit_78 2 часа назад

      Надеюсь, второй пропущенный гол не подкосит Одоевского морально. Пора бы наконец заиграть своему молодому голкиперу.

      4
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      Рейтинг: +14137

      Cleaner > Spirit_78 53 минуты назад

      Одоевский не вратарь РПЛ. ФНЛ его уровень. И то с натяжкой.

      0
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      Рейтинг: +6606

      mamba9090909 2 часа назад

      Молодцы рубиновые, два удара в створ - два гола.

      4
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      Рейтинг: +3292

      ААМ 2 часа назад

      Победа со слезами на глазах Защита плоха, вратарь пока дырка.

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