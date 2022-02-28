РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Рубином» благодаря голу Сергеева на 92-й минуте

В 19-м туре чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 3:2.

Хозяева поля забили на 48-й и 55-й минутах – отличились Юри Алберто и Алексей Сутормин.

Однако казанцы сумели отыграться благодаря дублю Виталия Лисаковича.

Победный гол на 92-й минуте забил Иван Сергеев. Для новичка «Зенита» он стал дебютным.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 3:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Алберто, 48; 2:0 – Сутормин, 55 (с пенальти); 2:1 – Лисакович, 61; 2:2 – Лисакович, 67; 3:2 – Сергеев, 90+2.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Круговой (Ерохин, 84), Сутормин (Мостовой, 74), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Оздоев, 90+4), Малком, Дзюба, Алберто (Сергеев, 74).

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Тальби, Самошников, Ломовицкий (Уремович, 72), Кучаев (Апшацев, 84), Мусаев, Хвича (Бакаев, 72), Хакшабанович, Дрейер (Зуев, 72), Лисакович (Онугха, 72).

Предупреждения: Барриос, 31 – Мусаев, 17; Ломовицкий, 54.

Удаление: нет – Мусаев, 79.

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