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  • РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Рубином» благодаря голу Сергеева на 92-й минуте

РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Рубином» благодаря голу Сергеева на 92-й минуте

28 февраля 2022, 20:59
23

В 19-м туре чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 3:2.

Хозяева поля забили на 48-й и 55-й минутах – отличились Юри Алберто и Алексей Сутормин.

Однако казанцы сумели отыграться благодаря дублю Виталия Лисаковича.

Победный гол на 92-й минуте забил Иван Сергеев. Для новичка «Зенита» он стал дебютным.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 3:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Алберто, 48; 2:0 – Сутормин, 55 (с пенальти); 2:1 – Лисакович, 61; 2:2 – Лисакович, 67; 3:2 – Сергеев, 90+2.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Круговой (Ерохин, 84), Сутормин (Мостовой, 74), Барриос, Вендел, Клаудиньо (Оздоев, 90+4), Малком, Дзюба, Алберто (Сергеев, 74).

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Тальби, Самошников, Ломовицкий (Уремович, 72), Кучаев (Апшацев, 84), Мусаев, Хвича (Бакаев, 72), Хакшабанович, Дрейер (Зуев, 72), Лисакович (Онугха, 72).

Предупреждения: Барриос, 31 – Мусаев, 17; Ломовицкий, 54.

Удаление: нет – Мусаев, 79.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Россия. Премьер-лига Зенит Рубин
Комментарии (23)
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acor94
1646071260
Напряжённая игра, Зенит с победой. Новички забили, не плохие преобретения)
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Toomans
1646071367
Чуть не проиграли сами себе. Но радует, что команда борется до конца. Это положительная тенденция)Вся-таки, Семак старается поставить футбол. Чтобы про него не говорили. Эти видно. Осталось добиться побед на европейской арене (но это, кажется будет не скоро Lol))
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житель СПб
1646071379
Зенит с победой! Но так играть нельзя - или чемпион сменится.
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Toomans
1646071450
Хочу сказать пару слов о Рубине - снова непросто. Снова хорошая команда. Снова у Зенита проблемы с Рубином. Желаю подняться им в таблице выше - заслуживают.
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rattyboy
1646071686
Дома валидол закончился, пришлось у соседей барыжить
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Kollljan
1646071776
Пацан в воротах сыграл не плохо. Побольше практики ему.
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ААМ
1646072019
Победа со слезами на глазах Защита плоха, вратарь пока дырка.
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mamba9090909
1646072138
Молодцы рубиновые, два удара в створ - два гола.
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Spirit_78
1646072928
Надеюсь, второй пропущенный гол не подкосит Одоевского морально. Пора бы наконец заиграть своему молодому голкиперу.
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neveldomha
1646073035
Казанцы молодцы, но счёт по игре.
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