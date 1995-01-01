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    Одоевский, Алберто и Дзюба – в старте «Зенита». Кучаев, Хвича и Ломовицкий выйдут у «Рубина»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на матч 19-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Круговой, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба, Алберто.

    Запасные: Кержаков, Бязров, Караваев, Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Сергеев.

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Тальби, Самошников, Ломовицкий, Кучаев, Мусаев, Хвича, Хакшабанович, Дрейер, Лисакович.

    Запасные: Медведев, Исмагилов, Уремович, Тесленко, Савицкий, Зуев, Бакаев, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.

    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Матч в Петербурге начнется в 19:00 мск.

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    Сергеев – о дебютном голе за «Зенит»: «Оказался в нужное время в нужном месте. Получилось эффектно»

    Слуцкий – о поражении от «Зенита»: «Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко»

    РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Рубином» благодаря голу Сергеева на 92-й минуте

    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +540

      v.v.navashinsky 3 часа назад

      Быстров Вовочка,в перерыве,на Матч ТВ сказанул:"Голова Юри Альберто лежит в офсайде.Это офсайд!!!"

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      Рейтинг: +3292

      ААМ 4 часа назад

      Главное не состав, а результат.

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      Рейтинг: +490

      Demgel 5 часов назад

      Отбросим очередной вылет ФК Газпрома с ЛЕ.......тут будет победа Питера,у ребят очень неплохая форма.Рад за Одоевского.

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