Одоевский, Алберто и Дзюба – в старте «Зенита». Кучаев, Хвича и Ломовицкий выйдут у «Рубина»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на матч 19-го тура РПЛ.
«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Круговой, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба, Алберто.
Запасные: Кержаков, Бязров, Караваев, Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Сергеев.
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Тальби, Самошников, Ломовицкий, Кучаев, Мусаев, Хвича, Хакшабанович, Дрейер, Лисакович.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Уремович, Тесленко, Савицкий, Зуев, Бакаев, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Матч в Петербурге начнется в 19:00 мск.
Источник: сайт РПЛ