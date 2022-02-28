Клубы РПЛ обсудят ситуацию с курсом рубля, легионерами и переносами матчей («РБ Спорт»)

Сегодня состоится совещание клубов РПЛ, на котором обсудят актуальные вопросы.

По информации «РБ Спорт», речь идет о:

– ситуации с курсом рубля – будет ли РПЛ повторять опыт конца 2014 года, когда курсы доллара и евро резко выросли на бирже – совместным решением клубом лига зафиксировала курсы до 45 рублей за доллар и 55 рублей за евро;

– ситуация с легионерами – вопрос локации на матчи сборных команд в марте;

– ситуация с возможными переносами в турах РПЛ в связи с закрытием 12 аэропортов (по решению Росавиации) – матчи 19 тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив» не состоялись.

Начало собрания по видеосвязи – в 12:00 по Москве.

Сегодня матчем «Зенит» – «Рубин» завершится 19-й тур РПЛ.

Начало матча – в 19:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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