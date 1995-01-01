Клубы РПЛ обсудят ситуацию с курсом рубля, легионерами и переносами матчей («РБ Спорт»)

А чё такого? Кто с.раных легов покупал, тот пусть и отвечает!
Сегодня состоится совещание клубов РПЛ, на котором обсудят актуальные вопросы, связанные с ситуацией на Украине.
По информации «РБ Спорт», речь идет о:
– ситуации с курсом рубля – будет ли РПЛ повторять опыт конца 2014 года, когда курсы доллара и евро резко выросли на бирже – совместным решением клубом лига зафиксировала курсы до 45 рублей за доллар и 55 рублей за евро;
– ситуация с легионерами – вопрос локации на матчи сборных команд в марте;
– ситуация с возможными переносами в турах РПЛ в связи с закрытием 12 аэропортов (по решению Росавиации) – матчи 19 тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив» не состоялись.
- Начало собрания по видеосвязи – в 12:00 по Москве.
- Сегодня матчем «Зенит» – «Рубин» завершится 19-й тур РПЛ.
- Начало матча – в 19:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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