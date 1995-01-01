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    Клубы РПЛ обсудят ситуацию с курсом рубля, легионерами и переносами матчей («РБ Спорт»)

    Сегодня состоится совещание клубов РПЛ, на котором обсудят актуальные вопросы, связанные с ситуацией на Украине.

    По информации «РБ Спорт», речь идет о:

    ситуации с курсом рубля – будет ли РПЛ повторять опыт конца 2014 года, когда курсы доллара и евро резко выросли на бирже – совместным решением клубом лига зафиксировала курсы до 45 рублей за доллар и 55 рублей за евро;

    ситуация с легионерами – вопрос локации на матчи сборных команд в марте;

    ситуация с возможными переносами в турах РПЛ в связи с закрытием 12 аэропортов (по решению Росавиации) – матчи 19 тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар»«Локомотив» не состоялись.

    • Начало собрания по видеосвязи – в 12:00 по Москве.
    • Сегодня матчем «Зенит»«Рубин» завершится 19-й тур РПЛ.
    • Начало матча – в 19:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15635

      paracetamol 51 минуту назад

      А чё такого? Кто с.раных легов покупал, тот пусть и отвечает!

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      Рейтинг: +23624

      bset 1 час назад

      Сейчас зафиксируют на 100 рублях за доллар, а через месяц, когда будет уже 200, все легионеры помашут рукой и скажут, что за такие копейки они играть не готовы))

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