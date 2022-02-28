Панов: «Спартак» при Ваноли более логичен по сравнению с Виторией»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов оценил игру «Спартака».

В декабре команду возглавил Паоло Ваноли.

Итальянец сменил Руя Виторию.

В дебютном матче с новым тренером спартаковцы уступили ЦСКА (0:2).

– Понятно, что неприятно проигрывать в дерби. Тем не менее никакой катастрофы не произошло. В принципе, концепция нового главного тренера Ваноли мне понятна.

— И какая она?

— Прессинг, быстрые атаки, работа флангов. Хотя, конечно, рано спрашивать с итальянца за результат и ждать какой-то феерии. Он только пришел.

Но мне игра «Спартака» в целом понравилась. Команда выглядела более понятной и логичной на поле по сравнению со «Спартаком» Витории.

Смотрелись очень даже неплохо. Создали голевые моменты. Жаль, не забили. ЦСКА просто сыграл сбалансированнее, прагматичнее.