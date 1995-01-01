Панов: «Спартак» при Ваноли более логичен по сравнению с Виторией»

Да ладно, с Витькой в кои веки группу ЛЕ прошли, а с Ванькой лошадям прос.рали!
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов оценил игру «Спартака».
- В декабре команду возглавил Паоло Ваноли.
- Итальянец сменил Руя Виторию.
- В дебютном матче с новым тренером спартаковцы уступили ЦСКА (0:2).
– Понятно, что неприятно проигрывать в дерби. Тем не менее никакой катастрофы не произошло. В принципе, концепция нового главного тренера Ваноли мне понятна.
— И какая она?
— Прессинг, быстрые атаки, работа флангов. Хотя, конечно, рано спрашивать с итальянца за результат и ждать какой-то феерии. Он только пришел.
Но мне игра «Спартака» в целом понравилась. Команда выглядела более понятной и логичной на поле по сравнению со «Спартаком» Витории.
Смотрелись очень даже неплохо. Создали голевые моменты. Жаль, не забили. ЦСКА просто сыграл сбалансированнее, прагматичнее.
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