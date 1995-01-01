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    Панов: «Спартак» при Ваноли более логичен по сравнению с Виторией»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов оценил игру «Спартака».

    • В декабре команду возглавил Паоло Ваноли.
    • Итальянец сменил Руя Виторию.
    • В дебютном матче с новым тренером спартаковцы уступили ЦСКА (0:2).

    – Понятно, что неприятно проигрывать в дерби. Тем не менее никакой катастрофы не произошло. В принципе, концепция нового главного тренера Ваноли мне понятна.

    — И какая она?

    — Прессинг, быстрые атаки, работа флангов. Хотя, конечно, рано спрашивать с итальянца за результат и ждать какой-то феерии. Он только пришел.

    Но мне игра «Спартака» в целом понравилась. Команда выглядела более понятной и логичной на поле по сравнению со «Спартаком» Витории.

    Смотрелись очень даже неплохо. Создали голевые моменты. Жаль, не забили. ЦСКА просто сыграл сбалансированнее, прагматичнее.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15635

      paracetamol 1 час назад

      Да ладно, с Витькой в кои веки группу ЛЕ прошли, а с Ванькой лошадям прос.рали!

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